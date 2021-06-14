هامشيك: لم ينتظر أحد أن نفوز على بولندا

يرى مارك هامشيك قائد منتخب سلوفاكيا أن الجميع لم ينتظر منهم تحقيق الفوز على بولندا.

وفاز منتخب سلوفاكيا على بولندا بهدفين مقابل هدف في افتتاح مبارياتهما في يورو 2020. ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وقال هامشيك لشبكة بي إن سبورت: "نحن سعداء بهذا الانتصار، ربما لم ينتظر أحد أن نفوز بهذه المباراة لكننا فعلنا ذلك وانتصرنا".

وتابع "لقد لعبنا بحماس وشغف وكثافة ودافعنا بشكل جيد، وأنا فخور بفريقي".

وأضاف "كان من المهم أن نفوز بتلك المباراة، وسنلعب المواجهة القادمة أمام السويد والآن سنرى نتيجة لقاء السويد وإسبانيا وعلينا أن ننتظر".

فوز منتخب سلوفاكيا جعل رصيده ثلاثة نقاط ليتصدر المجموعة قبل مباراة السويد وإسبانيا.

ويلتقي منتخب سلوفاكيا مع السويد في المباراة المقبلة يوم الجمعة 18 يونيو على ملعب أفيفا في أيرلندا.

بينما يلعب منتخب بولندا ضد إسبانيا في المباراة المقبلة يوم السبت 19 يونيو على ملعب أوليمبيكو دي إشبيلية في إسبانيا.