بعد جلسة مع مصيلحي.. الاتفاق على تجديد تعاقد حسام حسن مع الاتحاد

اتفق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على تجديد تعاقد حسام حسن المدير الفني لموسم آخر.

وعقد مصيلحي جلسة مطولة مع حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة.

وشدد محمد مصيلحي خلال الجلسة على الثقة الكاملة من جانبه ومجلس إدارة النادي بقدرات التوأم الفنية وقيادة الفريق للموسم المقبل.

وأشار مصيلحي إلى أن استمرار التوأم هدف من أهداف مجلس إدارة الاتحاد السكندري وهو ما تحدث بشأنه في جلسة اليوم.

وتم الاتفاق على حسم تفاصيل التعاقد الجديد خلال الأسبوع المقبل بعد ترحيب الطرفين.

واستعرض رئيس نادي الاتحاد السندري مع التوأم كافة الموضوعات الخاصة بفريق الكرة والمراكز التي يحتاج الفريق لدعم الصفوف مستقبلا.

واختتم مصيلحي جلسته بالتأكيد على الدعم الكامل ومساندة الجهاز الفني لتحقيق آمال وطموحات جماهير الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.