قائمة بيراميدز - غياب فتحي وسامي أمام سموحة

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

صورة جماعية لـ بيراميدز - الصور من حساب بيراميدز الرسمي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

أحمد فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويفتقد بيراميدز في اللقاء لجهود ثنائي خط الدفاع، أحمد فتحي وأحمد سامي بسبب الإيقاف لحصولهما على 3 بطاقات صفراء.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود عبد القادر - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

بيراميدز يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز أحمد فتحي
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