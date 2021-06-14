قائمة بيراميدز - غياب فتحي وسامي أمام سموحة
الإثنين، 14 يونيو 2021 - 20:44
كتب : FilGoal
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.
ويفتقد بيراميدز في اللقاء لجهود ثنائي خط الدفاع، أحمد فتحي وأحمد سامي بسبب الإيقاف لحصولهما على 3 بطاقات صفراء.
ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .
وجاءت القائمة كالآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.
خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أسامة جلال.
خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود عبد القادر - محمود صابر.
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.
بيراميدز يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.