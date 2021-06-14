قائمة بيراميدز - غياب فتحي وسامي أمام سموحة

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويفتقد بيراميدز في اللقاء لجهود ثنائي خط الدفاع، أحمد فتحي وأحمد سامي بسبب الإيقاف لحصولهما على 3 بطاقات صفراء.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود عبد القادر - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

بيراميدز يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.