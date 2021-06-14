وكيله لـ في الجول: عبد الله بكري قريب من الرحيل عن بيراميدز.. وتلك العروض الأقرب

كشف كريم أبو سليمان وكيل عبد الله بكري مدافع بيراميدز عن اقتراب اللاعب من الرحيل عن ناديه بسبب ضعف المقابل المادي أمام العروض المتاحة له.

عبدالله بكري النادي : بيراميدز بيراميدز

وانتقل عبد الله بكري إلى بيراميدز في صيف 2018 ولم يخض سوى 4 مباريات هذا الموسم.

وقال أبو سليمان لـ FilGoal.com: "لم يكن هناك مشكلة من الأساس بين عبد الله وإسلام عيسى".

وأوضح "ما حدث مجرد التحام في الملعب ولم يعلق أيا منهما على الآخر وهذا أمر طبيعي أن يكون هناك حماس في التدريب".

وشدد وكيل عبد الله بكري "لم تحدث مشاجرة من الأساس أو أي اشتباك بين الثنائي".

وكشف "لا نعرف إلى الآن لماذا يتم نشر أخبار غرضها تشويه صورة اللاعب وتضر به وبالنادي".

وأوضح "سوف نقاضي كل من كتب ونشر ذلك وسوف يقوم نهاد حجاج محامي اللاعب برفع دعوى قضائية".

وبالحديث عن مستقبل اللاعب قال: "لم يجدد عبد الله لبيراميدز حتى الآن وفي الأغلب سيرحل نظرا لضعف المقابل المادي".

وأضاف "عبد الله بكري يمتلك عروضا بينهم عرضين من السعودية وأخر من نادي كبير في مصر".

واختتم تصريحاته "لن نعلن عن اتجاهنا المقبل في الوقت الحالي ولكن سننتظر انتهاء الموسم الجاري".