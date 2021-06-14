انتهت يورو 2020 – إسبانيا (0) - (0) السويد.. التعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا والسويد التي تقام في الجولة الأولى من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90+3: روبن أولسن يتألق ويتصدى لكرة ارتطمت بقدم سارابيا.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: روبن أولسن يتألق ويحرم منتخب إسبانيا من هدف قاتل برأسية من مورينو.

ق87: تبديل لإسبانيا بمشاركة فابيان رويز بدلا من كوكي.

ق84: تبديلان للسويد بمشاركة بيير بينجتسون وجان ليس كاجوست بدلا من إيميل فروسبيرج وكريستوفر أولسون.

ق75: تبديل ثالث لمنتخب السويد بمشاركة إيميل كرافت وخروج ميكائيل لوستيج.

ق74: تبديلان لإسبانيا بمشاركة جيرارد مورينو وميكيل أويارزابال بدلا من داني أولمو وفيران توريس.

ق68: تبديلان للسويد بمشاركة روبن كوايسون وفيكتور كلايسون بدلا من ماركوس بيرج وألكسندر إيساك.

ق65: تبديلان لإسبانيا بمشاركة تياجو ألكانتارا وبابلو سارابيا بدلا من رودري وموراتا.

ق60: ألكسندر إيساك يتلاعب بدفاع إسبانيا وأرسل عرضية زاحفة لكن ماركوس بيرج سددها بغرابة خارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: روبن أولسن يتألق ويحرم إسبانيا من هدف محقق بتسديدة قوية من داني أولمو.

ق41: يا رباااااه السويد كادت تعاقب إسبانيا، ألكسندر إيساك استغل بينية ومر من لابورتي وسدد لكن الكرة ارتطمت بقدم ماركوس يورينتي ثم القائم الأيسر ثم أمسك بها أوناي سيمون.

ق38: ماذا أهدر موراتا؟ كرة بينية من ألبا لم يشتتها دفاع السويد وانفرد موراتا بالمرمى ولكنه سدد خارج الملعب.

ق23: تسديدة قوية من كوكي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى السويد بقليل.

ق16: يا رباااه حارس السويد يتألق ويحرم إسبانيا من التقدم برأسية من داني أولمو بعد عرضية متقنة من كوكي.

ق7: تهديد أول من إسبانيا بتسديدة من داني أولمو لكنها مرت أعلى مرمى السويد.

انطلاق المباراة.