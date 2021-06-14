تشكيل يورو 2020 - بيدري أساسي.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا أمام السويد

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

بيدري - منتخب إسبانيا

دفع لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بالمهاجم ألفارو موراتا لقيادة فريقه أمام السويد.

بيدري

النادي : برشلونة

السويد
إسبانيا

ويلعب منتخب إسبانيا ضد السويد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لبطولة يورو 2020.

ويحرس أوناي سيمون حارس مرمى أتليتك بلباو عرين منتخب إسبانيا في المباراة.

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ويشارك بيدري لاعب وسط برشلونة أساسيا مع منتخب إسبانيا في المباراة، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع منتخب إسبانيا في تاريخ اليورو.

بعمر 18 عاما و6 أشهر و20 يوما.

وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: ماركوس لورينتي – باو توريس – إيمريك لابورت – جوردي ألبا.

الوسط: كوكي – رودريجو – بيدري.

الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – داني أولمو.

بينما جاء تشكيل السويد كالآتي:

المرمى: أولسين.

الدفاع: مايكل لوستيج – فيكتور ليندلوف – ماركوس دانيلسون - لودفيج أوجوستينسون.

الوسط: سيباستيان لارسون - ألبين إكدال - كريستوفر أولسون - إيميل فورسبيرج.

الهجوم: ماركوس بيرج – ألكسندر إيزاك.

إسبانيا السويد يورو 2020
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