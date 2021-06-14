استمرت اللعنة السلوفاكية مطاردتها لبولندا ونتج عنها حدث تاريخي وآخر وقع لأول مرة في يورو 2020.

وفاز منتخب سلوفاكيا اليوم الإثنين على منافسه بولندا بهدفين لهدف في ملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرج في روسيا.

وأقيمت المباراة لحساب الجولة الأولى من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كل من إسبانيا والسويد.

افتتح فويتشيك تشيزني حارس بولندا أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.

وأدرك منتخب بولندا التعادل في الدقيقة 46 عقب 30 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني عن طريق كارول لينيتي.

وسجل ميلان شكرينيار الهدف الثاني لمنتخب سلوفاكيا في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة طرد للاعب بولندا جريجوري كريتشوفياك عقب حصوله على إنذارين وترك الملعب في الدقيقة 69.

بتلك النتيجة حصد منتخب سلوفاكيا أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة مؤقتا.

فيما يقبع منتخب بولندا في المركز الرابع بدون أي نقطة.

أمران يحدثان لأول مرة

أصبح هدف تشيزني في شباك بولندا هو الأول في تاريخ المسابقة الذي يسجله حارس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

أما حالة الطرد لبولندا فهي الأولى في المسابقة الجارية.















































اللعنة السلوفاكية

التقى منتخب بولندا مع سلوفاكيا تسع مرات لم يفز رفاق روبرت ليفاندوفسكي سوى ثلاث مرات فقط.

فيما فاز منتخب سلوفاكيا ست مرات وتعادلا مرة وحيدة.

وفي آخر خمس مباريات جمعت بينهم فاز منتخب سلوفاكيا أربع مرات وخسر مرة وحيدة فقط.

واعتمد منتخب بولندا في البداية على تواجد قائده ليفاندوفسكي في قلب الهجوم.

فيما رد منتخب سلوفاكيا بإشراك المخضرم ماريك هامشيك إلى جانب ميلان شكرينيار لاعب إنتر ميلان والمدافع القوي.

ليفاندوفسكي يقود هجوم بولندا وهامشيك يقود سلوفاكيا 🇵🇱🇸🇰#يورو2020 pic.twitter.com/ihgjuzbeIs — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2021

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بفترة لجس النبض وضغط منتخب بولندا لكن دون خطورة حقيقية على المرمى السلوفاكي.

وفي الدقيقة 18 توغل روبرت ماك ببراعة بعدما راوغ مدافعي بولندا وأطلق تسديدة قوية ارتطمت بالقائم ثم في ظهر تشيزني لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول لسلوفاكيا.

وأطلق يوراي كوتشكا تسديدة قوية مرت أعلى مرمى بولندا بقليل.

ورد عليه كريتشوفياك لاعب بولندا ولكن تسديدته ذهبت للخارج أيضا.

ومع بداية الشوط الثاني وعقب مرور 30 ثانية فقط مرر لاعبو بولندا الكرة سريعا ووصلت إلى كارول لينيتي الذي سدد مباشرة في الشباك ليدرك التعادل لبولندا.

سيطر منتخب بولندا شيئا فشيئا على المباراة لكن عقب حصول جريجوري كريتشوفياك على البطاقة الصفراء الثانية وطرده في الدقيقة 69 تحول مسار اللقاء كليا.

فبعد مرور دقيقتين فقط أرسل هامشيك الكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية وسددها شكرينيار بقوة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لسلوفاكيا.

حاول منتخب بولندا التقدم للهجوم لكنه لم يمثل خطورة على المرمى السلوفاكي إلى الدقيقة 88.

وحصل منتخب بولندا على ركلة ركنية من الناحية اليسرى حولها ليفاندوفسكي برأسه لكن تسديدته ذهبت بعيدة جدا عن المرمى السلوفاكي.

وأطلق يان بيدناريك تسديدة قوية مرت بجوار مرمى سلوفاكيا بقليل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع لتضيع فرصة خطيرة.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع الذي بلغ أربع دقائق أنقذ دوبرافكا حارس سلوفاكيا منتخب بلاده بتصديه لتسديدة قوية لتنتهي المباراة بانتصار هامشيك ورفاقه.

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