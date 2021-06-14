مؤتمر ألمانيا - لوف: كيميتش مثل لام.. ونوير يتحدث عن مواجهة مبابي

شبه يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا جوشوا كيميتش لاعب المنتخب بفيليب لام قائد ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق.

مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ فرنسا ألمانيا

ويلعب منتخب ألمانيا ضد فرنسا غدا الثلاثاء، في افتتاحية مبارياتهما في يورو 2020، على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال لوف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا جودة عالية ولدينا مزيج جيد جدا من اللاعبين الذين يمكنهم تحديد مصير المباريات، خط الهجوم قويا جدا على كلا الجانبين، كل اللاعبين يمكنهم تسجيل الأهداف".

وتابع "وصلنا إلى ميونيخ بإثارة وترقب كبير، نحن سعداء لأننا نبدأ أمام بطل العالم هذا شيء خاص، كما أتطلع إلى عودة الجماهير مرة أخرى في الملعب".

واستمر: "توني كروس إلكاي جندوجان ذكيان للغاية، يمكنهما إغلاق المساحات وتوقع التمريرات، علينا أن نضغط كفريق واحد ولا نترك مساحات كبيرة لأن هذا ما يبحث عنه المنتخب الفرنسي".

وأضاف "جوشوا كيميتش يستطيع أن يلعب في عدة مراكز مختلفة، يستطيع أن يلعب على اليمين في الدفاع أو نصف الملعب مثل فيليب لام، يستطيع اللعب في كل المراكز ويعطي نفس المردود الرائع، سأتحدث معه ونقرر".

وأوضح "باستثناء يوناس هوفمان كان جميع اللاعبين يتدربون في الأيام القليلة الماضية بما في ذلك جروتيسكا، لقد ترك انطباعا جيدا، بالطبع لن يبدأ غدا وسوف نقرر الليلة إذا سيكون في قائمة المباراة".

وأتم "لا أفكر في حقيقة أن تلك ستكون هي البطولة الأخيرة لي مع ألمانيا، أنا مشغول جدا بالعمل حاليا، قد يكون هناك القليل من الحزن عندما ينتهي الأمر، ولكني لا أفكر في ذلك حاليا".

وسيرحل لوف عن تدريب منتخب ألمانيا عقب بطولة يورو 2020 بعد 15 عاما في ذلك المنصب، وسيكون هانز فليك هو مدرب المنتخب الجديد عقب نهاية البطولة.

من جانبه تحدث مانويل نوير قائد منتخب ألمانيا في المؤتمر قائلا: "كل لاعب جاهز لمباراة الغد، سنلعب ضد فريق كبير، نعرف ما يمكن توقعه وبالطبع نحن نتطلع للمباراة لأنها في ميونيخ".

وتابع "الأجواء داخل الفريق جيدة جدا، وعملنا على كثير من التفاصيل نريد أن نبدأ بنتيجة إيجابية، العائدون للمنتخب انسجموا بشكل كبير، هوملز دائما ما كان يقود اللاعبين".

وتحدث نوير عن عودة الجماهير قائلا: "هذا شيء مهم جدا لنا، نعلم أننا مدينون لمشجعينا بتقديم أداء جيدا، نحتاج إلى كل الدعم من المنزل والملعب هذا شيء خاص جدا بالنسبة لنا".

واستمر "نعلم أن فرنسا لعبت بشكل رائع في السنوات القليلة الماضية، لكننا أيضا فريق غير مريح لتواجهه لا يتعين علينا الاختباء من أي أحد، نحن نحترمهم لكنني لا أرى أنفسنا كفريق مستضعف، نريد الفوز في تلك المباراة".

وتحدث نوير عن مواجهة كيليان مبابي قائلا: "باريس سان جيرمان أقصانا من دوري أبطال أوروبا ومبابي كان عاملا مهما في ذلك، لكن قبل عام نحن هزمناهم في المباراة النهائية، لا أعلم ما سيكون حاضرا أكثر في الرأس، نحن نقدر بعضنا البعض، ولكنني أيضا أعرف نقاط قوة اللاعبين المنافسين".

وأوقعت القرعة منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة بجانب كل من فرنسا والبرتغال والمجر.