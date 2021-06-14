مران الزمالك - انتظام شيكابالا وحازم وعودة ثلاثي الأولمبي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بقمر النادي

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على تنفيذ البرنامج البدني للاعبين.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وذلك قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز في الفترة المقبلة.

وواصل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خوض تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش المران.

ويعاني أحداد من إصابة في الكاحل ويسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

وكان شيكابالا يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، في حين كان يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأنهى ثنائي الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص به، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما انتظم محمد عبد السلام وأحمد فتوح وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية وذلك بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأوليمبي.

وشارك ثلاثي الزمالك مع المنتخب الأوليمبي في مباراتي جنوب إفريقيا الوديتين.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وإطالات في صالة الجودو بمقر النادي، وأشرف كارتيرون على هذه الفقرة التدريبية بنفسه.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل في الجولة 26 من الدوري المصري.

الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.