مران الزمالك - انتظام شيكابالا وحازم وعودة ثلاثي الأولمبي
الإثنين، 14 يونيو 2021 - 19:03
كتب : أحمد شوقي صلاح
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بقمر النادي
وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على تنفيذ البرنامج البدني للاعبين.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وذلك قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز في الفترة المقبلة.
وواصل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خوض تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش المران.
ويعاني أحداد من إصابة في الكاحل ويسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.
وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.
وكان شيكابالا يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، في حين كان يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية.
وأنهى ثنائي الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص به، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
كما انتظم محمد عبد السلام وأحمد فتوح وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية وذلك بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأوليمبي.
وشارك ثلاثي الزمالك مع المنتخب الأوليمبي في مباراتي جنوب إفريقيا الوديتين.
وخاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وإطالات في صالة الجودو بمقر النادي، وأشرف كارتيرون على هذه الفقرة التدريبية بنفسه.
ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل في الجولة 26 من الدوري المصري.
الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.