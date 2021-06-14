صاحب الهدف الأجمل في اليورو: كنت أتابع تحركات حارس اسكتلندا منذ الشوط الأول

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 18:48

كتب : عبد الرحمن فوزي

هدف باتريك شيك الرائع لمنتخب التشيك في شباك اسكتلندا - يورو 2020

كشف باتريك شيك مهاجم منتخب التشيك عن سر هدفه الرائع في مرمى اسكتلندا.

باتريك شيك

النادي : باير ليفركوزن

التشيك

وفاز منتخب التشيك على اسكتلندا بهدفين دون رد، في افتتاح مبارياتهما في يورو 2020. ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأحرز باتريك شيك ثنائية التشيك وجاء الهدف الثاني بطريقة رائعة من منتصف الملعب.

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وقال شيك في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "أردنا الفوز في المباراة وتجاوزنا ضغط الجمهور الحاضر، كان هناك الكثير من المشجعين الإسكتلنديين ولكننا تحلينا بالشجاعة".

وتابع: "الهدف الأول هو هدف نموذجي بالنسبة لكل مسجل للأهداف، أردت أن أجد الزاوية الأفضل وسبقت المدافعين وتمكنت من التسجيل".

وتحدث شيك عن هدفه الثاني والذي سجله من على بعد 45 مترا قائلا: "في الشوط الأول كنت أشاهد منطقة تمركز حارس المرمى وتحليت بنظرة استباقية، وفي الشوط الثاني بناء على ما كان يفعله الحارس رأيت موقعه وباغته وسجلت بهذه الطريقة".

هدفا شيك وضعاه في صدارة هدافي البطولة، ليتساوى مع روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا بهدفين لكل منهم.

فوز منتخب التشيك وضعه على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا.

ويلتقي منتخب التشيك مع كرواتيا في المباراة المقبلة يوم الجمعة 18 يونيو على ملعب هامبدين في اسكتلندا.

بينما يلتقي منتخب إسكتلندا مع إنجلترا في المباراة المقبلة في نفس اليوم على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

التشيك يورو 2020
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