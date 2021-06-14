للمرة الثانية.. تعديل موعد مباراتي الزمالك والمقاصة في الدوري والكأس

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 18:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشؤرف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام مصر للمقاصة

قررت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراتي الزمالك ضد مصر للمقاصة في الدوري وكأس مصر.

ويلعب الزمالك مع المقاصة في الجولة 27 من الدوري المصري يوم 28 يونيو الجاري، كما يلعب الفريقين يوم 22 من الشهر ذاته في دور الثمانية لكأس مصر.

وتقرر إقامة مباراة الفريقين في كأس مصر في السابعة مساء بدلا من الخامسة مساء، في استاد السويس الجديد.

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كذلك تقام مباراة الدوري بين الزمالك والمقاصة في السابعة مساء أيضا بدلا من الخامسة.

وكان اتحاد الكرة سبق وعدل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الجولة 27 من الدوري لتقام يوم 28 يونيو في الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء، ونفس الأمر لمباراة كأس مصر.

الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، ويأتي المقاصة في المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.

الزمالك المقاصة كأس مصر الدوري المصري
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