رونالدو يعلق على مستقبله: لست صغيرا لأفكر في الأمر الآن.. هذا ما أركز عليه

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 18:34

كتب : FilGoal

رونالدو - البرتغال

رد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ولاعب يوفنتوسعلى الأنباء المثارة حول رحيله عن يوفنتوس وعودته إلى مانشستر يونايتد أو الانضمام لباريس سان جيرمان.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين: "أنا ألعب في أعلى المستويات منذ 18 عاما، والأمر حاليا لا يشغلني".

وأكمل "إن كنت في سن الـ18 أو الـ19 ربما لم أكن لأستطيع النوم بسبب الأمر".

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وشدد اللاعب المُلقب بصاروخ ماديرا "الآن أنا في سن الـ36، أفكر في الآمر الآن، أتمنى أن أي شيء يحدث أن يكون للأفضل".

وأردف "بغض النظر عن البقاء في يوفنتوس أو الانتقال أهم شيء الآن هو اليورو، هذه خامس بطولة لي ولكنني أشعر أنها الأولى".

وأتم رونالدو "أريد أن نبدأ البطولة بشكل متميز وأن نكون في مستوانا منذ أول لآخر لقاء".

ويقع منتخب البرتغال حامل اللقب في المجموعة السادسة أو كما يُطلق عليها مجموعة الموت رفقة كل من ألمانيا وفرنسا والمجر.

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره غدا الثلاثاء بملاقاة المجر في الجولة الأولى في بوشكاش آرينا.

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