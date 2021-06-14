روبرتسون: كان يوما سيئا في تاريخ المنتخب الاسكتلندي.. وتفننا في إضاعة الفرص

عبر أندرو روبرستون لاعب منتخب اسكتلندا عن حزنه بعد الهزيمة من التشيك.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول اسكتلندا

وفاز منتخب التشيك على إسكتلندا بهدفين مقابل لا شيء في افتتاحية مبارياتهما في يورو 2020.

وقال روبرتسون في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "كان يوما سيئا في تاريخ المنتخب الاسكتلندي، نحن نمثل اسكتلندا ولكن لم نبلي بلاء حسنا".

وتابع "حصلنا على ترحيبا حارا من الجماهير وأردنا أن نسعد قلوب الاسكتلنديين، كنا نبحث عن نتيجة إيجابية ولكن لم ننه اللقاء كما ينبغي، إنها خيبة أمل كبيرة".

وأوضح "علينا أن نتحلى باللمسة النهائية ونترجم الفرص إلى أهداف وهذا لم يحصل، حصلنا على سبع أو ثماني فرص لكننا تفننا في إضاعة تلك الفرص".

وأضاف "نحن لم نحافظ على التركيز والهدوء في بداية المباراة، وهذا ما يفسر عجزنا على تسجيل الأهداف".

وشدد "ولكن في نفس الوقت خلقنا الكثير من الفرص، وهذا يشكل بصيص من الأمل، هذا بجعلنا نتنفس الصعداء بعد نهاية المباراة قائلين لأنفسنا إننا يمكننا خلق الفرص، ولكن علينا استغلالها".

وأتم " لسوء الحظ ليس لدينا متسع من الوقت لنتعلم الدرس، علينا أن نفكر في المباراة القادمة بسرعة ونعدل كل شيء في أسرع وقت ممكن، علينا أن نلعب بأريحية ونؤمن بأنفسنا أكثر ونستغل الفرص إذا أردنا أن نفوز".

ورفع الفوز رصيد التشيك لثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن إنجلترا.

ويلتقي منتخب إسكتلندا مع إنجلترا في المباراة المقبلة يوم الجمعة 18 يونيو على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

بينما يلتقي منتخب التشيك مع كرواتيا في نفس اليوم على ملعب هامبدين بارك في اسكتلندا.