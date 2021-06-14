تعديل موعد مباراة بيراميدز وسموحة

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 18:06

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنيمبا

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بيراميدز ضد ضيفه سموحة في الدوري الممتاز لتقام في السابعة مساء الثلاثاء بدلا من الخامسة.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وتقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء على استاد الدفاع، بدلا من إقامتها في الخامسة مساء، وفقا لآخر خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة مؤخرا بشأن تحديد الموعد.

أخبار متعلقة
كارتيرون: لم أعترض على تقديم موعد انطلاق لقاء المقاصة استعدادا لـ الترجي.. سلبية مسحة الأهلي خبر في الجول – كارتيرون يطلب مهلة قبل اختيار بديل ساسي

يذكر أن بيراميدز سيخوض عقب مباراة سموحة، مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث يلتقي الرجاء المغربي ذهابا بالدفاع الجوي يوم 20 يونيو في التاسعة مساء، على أن يخوض الإياب يوم 27 يونيو بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

بيراميدز يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
صاحب الهدف الأجمل في اليورو: كنت أتابع تحركات حارس اسكتلندا منذ الشوط الأول 8 دقيقة | يورو 2020
للمرة الثانية.. تعديل موعد مباراتي الزمالك والمقاصة في الدوري والكأس 21 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو يعلق على مستقبله: لست صغيرا لأفكر في الأمر الآن.. هذا ما أركز عليه 22 دقيقة | يورو 2020
الترجي في معسكر مغلق استعدادا لـ الأهلي 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
روبرتسون: كان يوما سيئا في تاريخ المنتخب الاسكتلندي.. وتفننا في إضاعة الفرص 44 دقيقة | يورو 2020
تعديل موعد مباراة بيراميدز وسموحة 50 دقيقة | الدوري المصري
استراحة يورو 2020 – بولندا (0) - (1) سلوفاكيا.. جووووول أووول جميل ساعة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – ليفاندوفسكي وهامشيك يقودان بولندا وسلوفاكيا ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك