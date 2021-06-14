تعديل موعد مباراة بيراميدز وسموحة

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بيراميدز ضد ضيفه سموحة في الدوري الممتاز لتقام في السابعة مساء الثلاثاء بدلا من الخامسة.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وتقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء على استاد الدفاع، بدلا من إقامتها في الخامسة مساء، وفقا لآخر خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة مؤخرا بشأن تحديد الموعد.

يذكر أن بيراميدز سيخوض عقب مباراة سموحة، مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث يلتقي الرجاء المغربي ذهابا بالدفاع الجوي يوم 20 يونيو في التاسعة مساء، على أن يخوض الإياب يوم 27 يونيو بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

بيراميدز يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.