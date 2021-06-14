انتهت يورو 2020 – بولندا (1) - (2) سلوفاكيا.. انتصار رفاق هامشيك

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار - سلوفاكيا وبولندا - يورو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي بولندا وسلوفاكيا التي تقام في الجولة الأولى من يورو 2020 لحساب المجموعة الخامسة.

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نهاية المباراة بانتصار سلوفاكيا بهدفين لهدف.

ق90+4: دوبرافكا ينقذ سلوفاكيا بتصديه لتسديدة قوية.

ق90+1: يا ربااااه بيدناريك أطلق تسديدة مرت بجوار مرمى سلوفاكيا بسنتيمترات قليلة.

ق88: عرضية من لاعب بولندا كادت تسكن المرمى لكنها ارتطمت في الشباك من أعلى.

ق75: ضغط من منتخب بولندا لكن دون تهديد حقيقي لمرمى سلوفاكيا.

ق69: جوووووووول شكرينيار يسجل الهدف الثاني لمنتخب سلوفاكيا.

ق63: طرد للاعب بولندا جريجوري كريتشوفياك بعد حصوله على إنذارين.

ق46: جوووووول التعااادل لبولندا عن طريق كارول لينيتي بعد ثواني من انطلاق الشوط الثاني.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سلوفاكيا بهدف دون رد.

ق34: تسديدة قوية من لاعب بولندا كريتشوفياك لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق28: تسديدة قوية من يوراي كوتشكا مرت أعلى مرمى بولندا بقليل.

ق19: الهدف يحتسب لتشيزني حارس بولندا بالخطأ في مرماه.

ق18: جووووول أول لمنتخب سلوفاكيا عن طريق روبرت ماك بعد مراوغة رائعة لمدافعي بولندا وارتطمت الكرة بالقائم الأيمن ثم في تشيزني حارس بولندا وسكنت الشباك.

ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن عن المباراة.

ق5: ضغط هجومي مبكر من بولندا ولكن دفاع سلوفاكيا تصدى لتسديدة ليفاندوفسكي.

انطلاق المباراة.

بولندا ليفاندوفسكي سلوفاكيا يورو 2020
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