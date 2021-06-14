تشكيل يورو 2020 – ليفاندوفسكي وهامشيك يقودان بولندا وسلوفاكيا

يقود روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده بولندا في المباراة التي تجمعه بمنافسه سلوفاكيا مساء اليوم الإثنين.

ويلتقي المنتخبان في ملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرج الروسية في الجولة الأولى من يورو 2020 لحساب المجموعة الخامسة التي تضم كذلك إسبانيا والسويد.

وجاء تشكيل بولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في الدفاع: ماسي ريبوس- يان بيدناريك- كاميل جليك- بارتوس بيريزينسكي

في الوسط: ماتيوز كليتش- جرزيجورز كريتشوفياك- كارول لينيتي

في الهجوم: بيوتر زيلينسكي- روبرت ليفاندوفسكي- كامل يوزوياك

أما تشكيل سلوفاكيا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا

في الدفاع: توماس هوبكان- ميلان شكرينيار- لوبومير ساتكا- بيتر بيكاريك

في الوسط: روبرت ماك- جاكوب هرومادا- يوراي كوتشكا- لوكاس هاراسلين

في الهجوم: ماريك هامشيك- أوندريدج دودا