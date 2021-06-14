طرح تذاكر تصفيات كأس العرب 2021 يوم الثلاثاء

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب قطر 2021 طرح تذاكر تصفيات البطولة يوم الثلاثاء مقابل 20 ريال قطري للتذكرة الواحدة.

وكشفت السماح بحضور 30% من سعة ملعبي خليفة الدولي وجاسم بن حمد وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتجري المباريات السبع من 19 إلى 25 يونيو الجاري، بواقع لقاء واحد في اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

وستكون التذاكر متاحة عبر موقع الاتحاد القطري لكرة القدم لمن لا تقل أعمارهم عن 12 عاما، بشرط الحصول على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو التعافي منه خلال آخر 9 أشهر.

وبمقدور كل مشجع شراء 4 تذاكر كحد أقصى.

وتنطلق المباريات بلقاء ليبيا والسودان في ملعب خليفة الدولي يوم 19 يونيو وفي اليوم التالي تلعب عمان والصومال في ملعب جاسم بن حمد.

وفي 21 يونيو يلعب الأردن ضد جنوب السودان وفي 22 يونيو موريتانيا واليمن، لبنان ودجيبوتي في 23 يونيو، فلسطين وجزر القمر في 24 يونيو، والبحرين والكويت في 25 يونيو.

ويتأهل 7 منتخبات لينضموا إلى 9 تأهلوا بالفعل للبطولة التي جرت قرعتها في 27 إبريل الماضي.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ويلعب في المجموعة الرابعة مع الجزائر و(لبنان أو دجيبوتي) و(ليبيا أو السودان).

وتنطلق البطولة في 30 نوفمبر المقبل.