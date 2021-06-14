توتي: الطريق مازال طويلا أمام إيطاليا في يورو 2020.. وفرنسا المرشح الأبرز

يعتقد فرانشيسكو توتي نجم المنتخب الإيطالي السابق أن المنتخب الفرنسي هو المرشح الأبرز لنيل لقب بطولة يورو 2020.

وقال توتي في تصريحات لشبكة beIN sports: "المنتخب الإيطالي استهل البطولة بشكل جيد وحقق انتصاره الأول المهم على حساب المنتخب التركي".

وأضاف "لكن الطريق نحو الانتصارات الكبرى مازال طويلا أمام إيطاليا في يورو 2020، كل شيء يمكن أن يحدث، سنرى كيف يتعامل الفريق مع المباريات المقبلة".

وتابع "منتخب فرنسا هو المرشح الأبرز للفوز باللقب في هذه النسخة، لكن كل الاحتمالات تبقى واردة".

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ويتوقع قائد روما التاريخي أن تشهد بطولة كأس العالم 2022 منافسة رائعة بين المنتخبات.

وأوضح "أعتقد أن بطولة كأس العالم المقبلة في قطر ستكون بطولة غير عادية لأنها ستقام في شهر ديسمبر، وهو أمر غير مألوف".

وأتم بطل كأس العالم 2006 "أتوقع أنها ستكون بطولة جميلة جدا، بل ساحرة".