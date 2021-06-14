توتي: الطريق مازال طويلا أمام إيطاليا في يورو 2020.. وفرنسا المرشح الأبرز

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إيطاليا بالفوز على تركيا - يورو 2020

يعتقد فرانشيسكو توتي نجم المنتخب الإيطالي السابق أن المنتخب الفرنسي هو المرشح الأبرز لنيل لقب بطولة يورو 2020.

وقال توتي في تصريحات لشبكة beIN sports: "المنتخب الإيطالي استهل البطولة بشكل جيد وحقق انتصاره الأول المهم على حساب المنتخب التركي".

وأضاف "لكن الطريق نحو الانتصارات الكبرى مازال طويلا أمام إيطاليا في يورو 2020، كل شيء يمكن أن يحدث، سنرى كيف يتعامل الفريق مع المباريات المقبلة".

أخبار متعلقة
مبابي: تأثرت بما قاله جيرو لكن هذه التفاهات لن تعيق استعدادنا لـ يورو 2020 اختبر معلوماتك - هل تعرف هدافي بطولة اليورو؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف المتوجين ببطولة اليورو؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف منتخب هولندا جيدا؟

وتابع "منتخب فرنسا هو المرشح الأبرز للفوز باللقب في هذه النسخة، لكن كل الاحتمالات تبقى واردة".

ويتوقع قائد روما التاريخي أن تشهد بطولة كأس العالم 2022 منافسة رائعة بين المنتخبات.

وأوضح "أعتقد أن بطولة كأس العالم المقبلة في قطر ستكون بطولة غير عادية لأنها ستقام في شهر ديسمبر، وهو أمر غير مألوف".

وأتم بطل كأس العالم 2006 "أتوقع أنها ستكون بطولة جميلة جدا، بل ساحرة".

فرانشسكو توتي إيطاليا فرنسا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 4 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 28 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 34 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 35 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 52 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك