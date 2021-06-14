أرناوتوفيتش يعتذر بعد "سبه" للاعب مقدونيا الشمالية: لست عنصريا
الإثنين، 14 يونيو 2021 - 15:38
كتب : FilGoal
اعتذر ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا عبر حسابه في إنستجرام بعد توجيهه لعبارات بدت عدائية يوم الأحد حين سجل في شباك مقدونيا الشمالية في لقاء حسمته الأولى بنتيجة 3-1 في يورو 2020.
ماركو أرناوتوفيتش
النادي : شنجهاي
ووفقا لموقع Koha الألباني، فإن أرناوتوفيتش، ذو الأصول الصربية، سب إزجيان أليوسكي لاعب مقدونيا الشمالية.
ويرجع السبب وفقا لتقرير صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إلى صراع صربيا وألبانيا في إقليم كوسوفو، فأرناوتوفيتش صربي الأصل، بينما أليوسكي يتحدث الألبانية.
وكتب تقرير Koha أن أرناوتوفيتش سب أليوسكي باللغة الصربية ليحرص على أن يفهم الأخير ما يقول.
video:1
أهداف اليوم الثالث من بطولة أمم أوروبا يورو 2020#يورو2020 pic.twitter.com/phITKfkQiz— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2021
وقالت دايلي ميل إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لم يتخذ قرارا تأديبيا بحق أرناوتوفيتش.
واعتذر لاعب شانجهاي بورت في انستجرام بالقول:"كانت هناك بعض الكلمات الحادة بالأمس أود الاعتذار عنها خاصة لأصدقائي في مقدونيا الشمالية وألبانيا. أود قول شيء واحد بوضوح، لست عنصريا! لدي أصدقاء في كل بلاد العالم تقريبا. كل من يعرفني يدرك ذلك".
وتتصدر النمسا ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن هولندا التي هزمت أوكرانيا بنتيجة 3-2 يوم الأحد.
وستلعب النمسا ضد هولندا يوم الخميس بينما تصطدم مقدونيا الشمالية بأوكرانيا.