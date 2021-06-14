مبابي: تأثرت بما قاله جيرو لكن هذه التفاهات لن تعيق استعدادنا لـ يورو 2020

اعترف كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا بتأثره بما قاله زميله أوليفييه جيرو، لكنه شدد على أن الأمر انتهى.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان أوليفييه جيرو النادي : تشيلسي فرنسا

وسادت حالة من التوتر أجواء معسكر منتخب فرنسا، بخلاف نشب بين مبابي وجيرو، بعد فوز الديوك الودي على بلغاريا، فقد أبدى جيرو إحباطه من قلة عدد التمريرات التي تلقاها من زملائه، إذ صرّح قائلا: "في بعض الأحيان تقوم بالركض والكرة لا تصل. ربما كان بإمكاننا أن نجد بعضنا البعض بشكل أفضل".

وقال مبابي للصحفيين: "لقد تأثرت قليلا بما قاله جيرو، لكننا لن نخلق قصة كبيرة حول ذلك".

وأضاف "نحن هنا لتمثيل فرنسا والمنتخب الوطني يعتبر أهم شيء. أمامنا بطولة كبيرة وهذه الأشياء التافهة لن تعيق استعدادنا".

وكشف مبابي، هداف الدوري الفرنسي الموسم الماضي برصيد 27 هدفا، عن رغبته في معالجة الأمر في وقت سابق من الأسبوع، لكن مدرب فرنسا ديدييه ديشامب منعه من القيام بذلك.

وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاما "أردت الحضور يوم الخميس إلى المؤتمر الصحفي لأوضح الأمور بنفسي. بعد التحدث مع المدرب، لكنها لم تكن أفضل لحظة".

وأردف "لقد قرر ديشامب أن أفضل وقت هو اليوم، لذلك فعلت ما قيل لي وتحدثت إليكم اليوم".

وأوضح "لقد رأيت جيرو في غرفة الملابس عقب اللقاء، وذهبت لأهنئه على أهدافه، ولم يقل لي أي شيء، ثم علمت بذلك من وسائل الإعلام".

وتابع "كان من الأفضل أن يأتي ويتحدث معي حول الأمر في غرفة الملابس ولو حتى بشكل لاذع، فليس لدي مشكلة".

ويستعد منتخب فرنسا بطل العالم لمواجهة ألمانيا يوم الثلاثاء في مستهل مشواره بـ يورو 2020، إذ يقع الديوك في المجموعة السادسة والتي تضم كل من البرتغال والمجر أيضا.

وأتم بطل العالم 2018 "لا أريد أن يزعج ذلك الفريق. سنواجه بالفعل اختبارات صعبة للغاية في البطولة، ولسنا بحاجة إلى جعل الأمور أكثر صعوبة".

تقرير راديو مونت كارلو أشار إلى أن جيرو حاول تحسين الأجواء مع مبابي خلال التدريبات بالاعتذار له، لكن مهاجم باريس سان جيرمان لم يقتنع.

وأضاف التقرير أن ديشامب طلب لقاء الثنائي لحل المشكلة، كما عقد اجتماعا مع الفريق بأكمله ووجه تعليمات بالمضي قُدما.

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وعقب الاجتماع ظهر جيرو وهو يعانق مبابي في التدريبات مرتين.

وكان بول بوجبا قد رد على وجود أجواء متوترة في المعسكر قائلا: "هناك دائما جو رائع مع الجميع. بين أوليفييه وكيليان، لا يوجد شيء".