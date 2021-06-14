انتهت يورو 2020 - اسكتلندا (0) - (2) التشيك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اسكتلندا والتشيك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لـ يورو 2020.

وتخوض اسكتلندا المواجهة على هامبدن بارك في جلاسكو، وهي أول مباراة لاسكتلندا بعد 23 عاما من الغياب عن أي بطولة كبرى، بالتحديد منذ كأس العالم 1998.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق82: اسكتلندا تواصل ضغطها الشرس لكن صمود دفاعي رائع للتشيك

ق66: فاسليك يتألق أمام جرانت هانلي في وضعية شبه انفراد!

ق61: تسديدة من ستيوارت أرمسترونج تلمس كالاس وتعلو عارضة التشيك بملليمترات.

New entry ✅ 🇨🇿 A selection of great Czech Republic goals in EURO history 🔝⚽️@ceskarepre_cz | #EURO2020 pic.twitter.com/lFQLN9nT4w — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

ق52: هدف تاااااااااااااااااااااااريخي من باتريك تشيك من وسط الملعب.. مهاجم التشيك استغل تقدم مارشال حارس اسكتلندا وسدد من وسط الملعب في المرمى مباشرة.

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ق50: ضغط لا يصدق من اسكتلندا وحارس التشيك فاسليك ينقذ فرصة محققة بعد خطأ من توماس كالاس كاد يسكن الكرة في مرماه.

ق48: العارضة ترد تسديدة جاك هيندري

ق46: على عكس المتوقع.. ضغط قوي من التشيك لإضافة الهدف الثاني. تشي آدامز بدلا من ريان كريستي في صفوف اسكتلندا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: جوووووول باتريك تشيك يخطف التقدم للتشيك برأسية رائعة

ق33: هجمة منظمة وصلت لأندي روبرتسون الذي سدد لكن فاسليك حارس التشيك يتألق ويحولها لركنية

ق18: دايكس كاد يسجل من عرضية روبرتسون المميزة، لكن لمسته تبعد عن مرمى التشيك بسنتيمترات.

ق16: ديفيد مارشال يتألق لتسديدة شيك من داخل منطقة الجزاء

ق13: التشيك تستعيد التوازن بمحاولات خجولة على مرمى مارشال

ق6: خطورة اسكتلندية أولى.. تشتيت خاطئ من الدفاع التشيكي والكرة ترتد لجاك ماكجين داخل منطقة الجزاء لكنه يسدد في حائط الدفاع التشيكي.

انطلاق المباراة