فينالدوم: ظهرنا بشكل ضعيف لبعض الوقت أمام أوكرانيا ولكن

اعترف جيني فينالدوم قائد منتخب هولندا بأن فريقه ظهر لفترة من الوقت بشكل ضعيف في مباراة اوكرانيا.

بعدما تقدم المنتخب الهولندي بهدفين وظن الجميع أن المباراة انتهت نجح الفريق الأوكراني في التعادل، لكن الطواحين الهولندية التي عادت للدوران، حققت الفوز في الوقت القاتل.

وقال فينالدوم في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "يا لها من مباراة مليئة بالأحداث".

وأضاف "قدمنا الكثير من اللحظات الجيدة على مدار الـ90 دقيقة، ورغم ظهورنا بشكل ضعيف لبعض الوقت غير أننا حققنا الفوز في النهاية".

وأتم "من الرائع أن نرى الكثير من المشجعين المبتهجين في الملعب، بالإضافة إلى ملك وملكة هولندا".

الطواحين الهولندية عادت للمشاركة في البطولات الكبرى مرة أخرى عقب غياب هولندا عن بطولتي يورو 2016 وكأس العالم 2018.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها الشوط الثاني لأي مباراة في تاريخ بطولات اليورو تسجيل 5 أهداف دفعة واحدة.

فقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الأمور تغيرت تماما في الشوط الثاني حين تقدم منتخب هولندا بهدف في الدقيقة 53 عن طريق فينالدوم بعدما تابع كرة أخطأ الحارس في إبعادها من لعبة عرضية، ليضعها في الشباك الخالية مسجلا التقدم للطواحين.

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فينالدوم بسرعة البرق ⚡️ يباغت دفاعات أوكرانيا ويفتتح التسجيل للمنتخب الهولندي#يورو2020 | #هولندا_اوكرانيا pic.twitter.com/OCZbFiTEQn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 13, 2021

ولم ينتظر رفاق ممفيس ديباي كثيرا ليسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق المهاجم فوتر فيجورست بعدما استغل خطأ دفاعي وسدد الكرة مسجلا في الشباك الصفراء.

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وظن الجميع أن منتخب أوكرانيا استسلم والمباراة انتهت، لكن أبناء المدرب الأسطوري أندريه شيفتشينكو كان لهم رأيا آخر.

وسجل أندري يارملينكو هدف أوكرانيا الأول بتسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

ثم نجح رومان يارمتشوك في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية قوية في الدقيقة 79.

بعد هدف تعادل أوكرانيا اندفع منتخب هولندا للهجوم بقوة في محاولة إحراز هدف الفوز، وبالفعل جاء الفوز برأسية رائعة من دينزل دومفريز بعد عرضية من البديل ناثان أكي في الدقيقة 85.

لتنتهي المباراة بفوز هولندا 3-2.