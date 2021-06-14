تشكيل يورو 2020 - روبرتسون وماكتوميناي يقودان اسكتلندا.. والتشيك تتسلح بثنائي وست هام

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 13:54

كتب : FilGoal

روبرتسون

أعلن منتخبا اسكتلندا والتشيك تشكيل مبارتهما اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2020.

وتعود اسكتلندا للمشاركة في البطولة القارية بعد غياب ربع قرن، بينما تشارك التشيك للمرة السابعة تواليا.

ويقود اسكتلندا الثنائي أندرو روبرتسون وسكوت ماكتوميناي، لاعبا ليفربول ومانشستر يونايتد على الترتيب، بينما يبدأ ثنائي وست هام يونايتد، فلاديمير كوفال وتوماس سوسيك، في تشكيل التشيك.

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وجاء تشكيل اسكتلندا:

حارس المرمى: ديفيد مارشال

الدفاع: جاك هندري - جرانت هانلي - ليام كوبر

وسط الملعب: ستيفن أودونيل - سكوت ماكتوميناي - ستيوارت أرمسترونج - جون ماكجين - أندرو روبرتسون

الهجوم: ليندون دايكس - ريان كريستي

بينما تشكيل التشيك:

حارس المرمى: توماس فاتسليك

الدفاع: فلاديمير كوفال - أوندري شيلوتسكا - توماس كالاس - يان بوريل

وسط الملعب: لوكاس ماسوبوست - توماس سوسيك - فلاديمير داريدا - أليكس كرال - جيكوب جانكتو

الهجوم: باتريك شيشك

ويلعب المنتخبان في المجموعة الرابعة التي تتصدرها إنجلترا بعد الفوز بهدف على كرواتيا يوم الأحد.

وفي الجولة المقبلة ستلعب اسكتلندا ضد إنجلترا يوم الجمعة بينما تواجه التشيك فريق كرواتيا.

اسكتلندا التشيك يورو 2020
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