شيفتشينكو: ما قدمناه أمام هولندا لم يكن كافيا

أشاد أندري شيفتشينكو المدير الفني لمنتخب أوكرانيا بما قدمه فريقه في مباراة هولندا رغم تعرضه للخسارة في النهاية.

بعدما تقدم المنتخب الهولندي بهدفين وظن الجميع أن المباراة انتهت نجح الفريق الأصفر في التعادل، لكن الطواحين الهولندية التي عادت للدوران، حققت الفوز في الوقت القاتل.

وقال شيفتشينكو في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "رد فعلنا كان رائعا، قاتلنا طوال المباراة لكن لم يكن ذلك كافيا".

وأضاف "حان الوقت الآن لاستعادة طاقتنا والاستعداد بأفضل شكل للمباريات التالية".

سيلعب منتخب أوكرانيا ضد مقدونيا الشمالية يوم الخميس القادم، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بلقاء النمسا الإثنين المقبل.

الطواحين الهولندية عادت للمشاركة في البطولات الكبرى مرة أخرى عقب غياب هولندا عن بطولتي يورو 2016 وكأس العالم 2018.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها الشوط الثاني لأي مباراة في تاريخ بطولات اليورو تسجيل 5 أهداف دفعة واحدة.

فقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الأمور تغيرت تماما في الشوط الثاني حين تقدم منتخب هولندا بهدف في الدقيقة 53 عن طريق القائد جيني فينالدوم بعدما تابع كرة أخطأ الحارس في إبعادها من لعبة عرضية، ليضعها في الشباك الخالية مسجلا التقدم للطواحين.

ولم ينتظر رفاق ممفيس ديباي كثيرا ليسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق المهاجم فوتر فيجورست بعدما استغل خطأ دفاعي وسدد الكرة مسجلا في الشباك الصفراء.

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وظن الجميع أن منتخب أوكرانيا استسلم والمباراة انتهت، لكن أبناء المدرب الأسطوري أندريه شيفتشينكو كان لهم رأيا آخر.

وسجل أندري يارملينكو هدف أوكرانيا الأول بتسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

ثم نجح رومان يارمتشوك في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية قوية في الدقيقة 79.

بعد هدف تعادل أوكرانيا اندفع منتخب هولندا للهجوم بقوة في محاولة إحراز هدف الفوز، وبالفعل جاء الفوز برأسية رائعة من دينزل دومفريز بعد عرضية من البديل ناثان أكي في الدقيقة 85.

لتنتهي المباراة بفوز هولندا 3-2.

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