السقوط المرعب.. هويبرج: وجدت عين إريكسن بيضاء.. وبرايثوايت: دعوت لينجو

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 12:55

كتب : FilGoal

الدنمارك - فنلندا

استرجع لاعبو الدنمارك اللحظات المرعبة التالية لسقوط زميلهم كريستيان إريكسن مغشيا عليه أثناء مباراة الفريق ضد فنلندا يوم السبت في يورو 2020.

وقال بيير إيميل هويبرج في تصريحات نشرتها صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"وجدت إريكسن مستلقيا وينظر إلى الملعب. عيناه بيضاء، بدا الأمر غريبا. رأيت سيمون كاير (قائد الدنمارك) يركض ثم تساءلت ما الذي يجري. مشيت ببطء صوب دكة البدلاء".

بينما صرح كاسبر شمايكل حارس المرمى "اخترت أن أقول لنفسي إن الأمر سيصبح على ما يرام، هذه ليست النهاية، لكن كان من الممكن أن يسوء الموقف. ممتن لكوني جزءا من الفريق الذي وقف متحدا في هذا الموقف. وممتن أن إريكسن بخير. حاولت تخيل لو أنا الذي سقطت أرضا. أعرف أن زوجة إريكسن وأولاده ووالديه كانوا في الملعب، حاولت النظر لهم في وقت ما. كان موقفا صعبا مروا به".

أخبار متعلقة
روديجر: علينا ألا نكون لطفاء ضد مبابي وزملائه استعدادا لـ الترجي.. سلبية مسحة الأهلي رحيم: هذا ما علينا فعله بعد إسقاط كرواتيا.. وفيليبس رائع خبر في الجول – كارتيرون يطلب مهلة قبل اختيار بديل ساسي

وصرح مارتن برايثوايت "كنا جميعا سنفقد صديقا وزميلا. لا أتذكر تحديدا ما قلته في دعائي، لكنه قوى إيماني، هذا مؤكد".

واطمأن لاعبو الدنمارك على زميلهم بعدما استرد وعيه في المستشفي.

واستكملوا المباراة في كوبنهاجن لكنهم خسروا بهدف أمام فنلندا التي تشارك في اليورو لأول مرة.

وتلعب الدنمارك يوم الخميس لقاء صعبا ضد بلجيكا متصدرة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن فنلندا.

بينما الأخير تواجه روسيا يوم الأربعاء.

الدنمارك إريكسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 3 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 27 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 33 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 34 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 51 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك