السقوط المرعب.. هويبرج: وجدت عين إريكسن بيضاء.. وبرايثوايت: دعوت لينجو

استرجع لاعبو الدنمارك اللحظات المرعبة التالية لسقوط زميلهم كريستيان إريكسن مغشيا عليه أثناء مباراة الفريق ضد فنلندا يوم السبت في يورو 2020.

وقال بيير إيميل هويبرج في تصريحات نشرتها صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"وجدت إريكسن مستلقيا وينظر إلى الملعب. عيناه بيضاء، بدا الأمر غريبا. رأيت سيمون كاير (قائد الدنمارك) يركض ثم تساءلت ما الذي يجري. مشيت ببطء صوب دكة البدلاء".

بينما صرح كاسبر شمايكل حارس المرمى "اخترت أن أقول لنفسي إن الأمر سيصبح على ما يرام، هذه ليست النهاية، لكن كان من الممكن أن يسوء الموقف. ممتن لكوني جزءا من الفريق الذي وقف متحدا في هذا الموقف. وممتن أن إريكسن بخير. حاولت تخيل لو أنا الذي سقطت أرضا. أعرف أن زوجة إريكسن وأولاده ووالديه كانوا في الملعب، حاولت النظر لهم في وقت ما. كان موقفا صعبا مروا به".

وصرح مارتن برايثوايت "كنا جميعا سنفقد صديقا وزميلا. لا أتذكر تحديدا ما قلته في دعائي، لكنه قوى إيماني، هذا مؤكد".

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واطمأن لاعبو الدنمارك على زميلهم بعدما استرد وعيه في المستشفي.

واستكملوا المباراة في كوبنهاجن لكنهم خسروا بهدف أمام فنلندا التي تشارك في اليورو لأول مرة.

وتلعب الدنمارك يوم الخميس لقاء صعبا ضد بلجيكا متصدرة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن فنلندا.

بينما الأخير تواجه روسيا يوم الأربعاء.