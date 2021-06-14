روديجر: علينا ألا نكون لطفاء ضد مبابي وزملائه

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 12:50

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - كيليان مبابي - فرنسا

يرى أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي ومنتخب ألمانيا، أن زملائه في خط دفاع المانشافت لا يجب أن يكونوا لطفاء أثناء الدفاع ضد هجوم منتخب فرنسا.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره الفرنسي مساء غد الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لـ يورو 2020.

وقال روديجر في تصريحات للصحفيين من معسكر ألمانيا: "بالطبع فرنسا لديها مهاجمين رائعين، علينا الفوز دائما في الصراعات الثنائية".

أخبار متعلقة
مدرب بلجيكا: روديجر كان يستحق الطرد بسبب ما فعله مع دي بروين تشيلسي يفتقد روديجر وكوفاشيتش أمام فولام روديجر: تواصلت مع ألابا.. وساعدت فيرنر وهافرتز على التأقلم في تشيلسي

وشدد "علينا أن نكون أشداء، لا يمكن أن نكون لطفاء دائما أو نلعب كرة جميلة. ضد مثل هؤلاء المهاجمين علينا أن نريهم مدى قوتنا في الدفاع".

وتواجه ألمانيا تحديا صعبا في المجموعة السادسة، إذ تضم المجموعة فرنسا بطل العالم، والبرتغال حامل لقب اليورو، ومنتخب المجر.

وتخوض ألمانيا مواجهاتها الثلاثة على استاد أليانز أرينا في ميونيخ.

فرنسا ألمانيا يورو 2020 أنطونيو روديجر
نرشح لكم
أخر الأخبار
السقوط المرعب.. هويبرج: وجدت عين إريكسن بيضاء.. وبرايثوايت: دعوت لينجو 13 دقيقة | يورو 2020
روديجر: علينا ألا نكون لطفاء ضد مبابي وزملائه 19 دقيقة | يورو 2020
استعدادا لـ الترجي.. سلبية مسحة الأهلي 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رحيم: هذا ما علينا فعله بعد إسقاط كرواتيا.. وفيليبس رائع 40 دقيقة | يورو 2020
خبر في الجول – كارتيرون يطلب مهلة قبل اختيار بديل ساسي 48 دقيقة | ميركاتو
لونجلي: جريزمان مظلوم ساعة | الدوري الإسباني
كاسيميرو: قميص البرازيل ثقيل جدا.. تاريخه طويل ساعة | أمريكا
إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك