روديجر: علينا ألا نكون لطفاء ضد مبابي وزملائه

يرى أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي ومنتخب ألمانيا، أن زملائه في خط دفاع المانشافت لا يجب أن يكونوا لطفاء أثناء الدفاع ضد هجوم منتخب فرنسا.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره الفرنسي مساء غد الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لـ يورو 2020.

وقال روديجر في تصريحات للصحفيين من معسكر ألمانيا: "بالطبع فرنسا لديها مهاجمين رائعين، علينا الفوز دائما في الصراعات الثنائية".

وشدد "علينا أن نكون أشداء، لا يمكن أن نكون لطفاء دائما أو نلعب كرة جميلة. ضد مثل هؤلاء المهاجمين علينا أن نريهم مدى قوتنا في الدفاع".

وتواجه ألمانيا تحديا صعبا في المجموعة السادسة، إذ تضم المجموعة فرنسا بطل العالم، والبرتغال حامل لقب اليورو، ومنتخب المجر.

وتخوض ألمانيا مواجهاتها الثلاثة على استاد أليانز أرينا في ميونيخ.