رحيم: هذا ما علينا فعله بعد إسقاط كرواتيا.. وفيليبس رائع

يؤمن رحيم ستيرلنج لاعب منتخب إنجلترا بأن فريقه عليه التمسك بعقلية الانتصارات بعدما بدأ مشواره في بطولة يورو 2020 بالفوز أمام كرواتيا.

وفاز منتخب إنجلترا على كرواتيا بهدف ستيرلنج في افتتاح مبارياتهما في يورو 2020.

وقال جناح مانشستر سيتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت المباراة الأولى وكنا بحاجة للفوز".

وأضاف "كنا نستحوذ على الكرة عندما احتجنا لذلك، ولعبنا كرة قدم جيدة في بعض الأحيان. اعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين".

وتابع "نحن بحاجة لمحاولة البناء على هذا الفوز بعد الاستمتاع به، علينا التركيز. نحن في الأيام الأولى بالبطولة".

وأكمل "نحن بحاجة إلى الاستمرار في الفوز، وامتلاك عقلية الفوز هذه والاستمرار في المضي قدما".

وأشاد رحيم بزميله كالفن فيليبس الذي أهداه تمريرة بينية رائعة سجل منها هدف الفوز بقوله "إنه رائع".

وأردف "لقد استمر في الانطلاق بالكرة وكان دخوله إلى الداخل بمهارة رائعة ثم لعب تمريرة جميلة ومتقنة".

وأتم "إنه لأمر رائع أن تبدأ بفوز. الآن لدينا مباراة اسكتلندا التي نتطلع إليها. نأمل أن نواصل ذلك ونفوز مرة أخرى".

فوز إنجلترا رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة قبل مباراة إسكتلندا وجمهورية التشيك.

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#إنكلترا_كرواتيا ⚽️🔥



⚽️🥅 رحيم ستيرلينغ يوقع على أول هدف لإنكلترا بعد تمريرة عميقة بغاية الروعة من فيليبس#يورو2020 pic.twitter.com/vYmvNTN5g6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 13, 2021

ويلتقي منتخب إنجلترا مع إسكتلندا في الجولة المقبلة يوم الجمعة 18 يونيو على ملعب ويمبلي.

بينما يلتقي منتخب كرواتيا مع جمهورية التشيك في اليوم نفسه على ملعب هامبدن بارك في إسكتلندا.

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