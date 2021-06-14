رحيم: هذا ما علينا فعله بعد إسقاط كرواتيا.. وفيليبس رائع

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

احتفال رحيم سترلينج بهدفه ضد كرواتيا

يؤمن رحيم ستيرلنج لاعب منتخب إنجلترا بأن فريقه عليه التمسك بعقلية الانتصارات بعدما بدأ مشواره في بطولة يورو 2020 بالفوز أمام كرواتيا.

وفاز منتخب إنجلترا على كرواتيا بهدف ستيرلنج في افتتاح مبارياتهما في يورو 2020.

وقال جناح مانشستر سيتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت المباراة الأولى وكنا بحاجة للفوز".

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وأضاف "كنا نستحوذ على الكرة عندما احتجنا لذلك، ولعبنا كرة قدم جيدة في بعض الأحيان. اعتقد أن اللاعبين كانوا رائعين".

وتابع "نحن بحاجة لمحاولة البناء على هذا الفوز بعد الاستمتاع به، علينا التركيز. نحن في الأيام الأولى بالبطولة".

وأكمل "نحن بحاجة إلى الاستمرار في الفوز، وامتلاك عقلية الفوز هذه والاستمرار في المضي قدما".

وأشاد رحيم بزميله كالفن فيليبس الذي أهداه تمريرة بينية رائعة سجل منها هدف الفوز بقوله "إنه رائع".

وأردف "لقد استمر في الانطلاق بالكرة وكان دخوله إلى الداخل بمهارة رائعة ثم لعب تمريرة جميلة ومتقنة".

وأتم "إنه لأمر رائع أن تبدأ بفوز. الآن لدينا مباراة اسكتلندا التي نتطلع إليها. نأمل أن نواصل ذلك ونفوز مرة أخرى".

فوز إنجلترا رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة قبل مباراة إسكتلندا وجمهورية التشيك.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع إسكتلندا في الجولة المقبلة يوم الجمعة 18 يونيو على ملعب ويمبلي.

بينما يلتقي منتخب كرواتيا مع جمهورية التشيك في اليوم نفسه على ملعب هامبدن بارك في إسكتلندا.

رحيم ستيرلنج إنجلترا يورو 2020
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