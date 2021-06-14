خبر في الجول – كارتيرون يطلب مهلة قبل اختيار بديل ساسي

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، قبل اختيار بديل لاعب الفريق المتوقع رحيله في الأيام المقبلة، فرجاني ساسي.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الفرنسي طلب مهلة حتى نهاية الشهر الجاري حتى يعرف موقف عقود اللاعبين الذين سيحاول الزمالك ضم أحدهم لتعويض ساسي، قبل تحرك الإدارة للتفاوض معهم.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق برغبة كارتيرون بتعويض ساسي بلاعب أجنبي، مع مهاجم صريح وصانع ألعاب أجنبيين أيضا. (طالع التفاصيل)

من هم المرشحون لخلافة ساسي؟

يتابع الزمالك حالة عدد من اللاعبين قبل الاستقرار على بديل ساسي، ومن بين هؤلاء اللاعبين المغربي إدريس فتوحي صاحب الـ 31 عاما لاعب وسط أهلي جدة الذي لعب مع الفريق 26 مباراة هذا الموسم.

وكذلك، يبرز اسم البوروندي سيدريك أميسي صاحب الـ 31 عاما والذي شارك في 23 مباراة رفقة التعاون هذا الموسم.

كذلك، يتابع الزمالك مواقف المغربي فيصل فجر لاعب وسط سيفاسبور التركي صاحب الـ 32 عاما، والتونسي أحمد خليل لاعب الإفريقي التونسي صاحب الـ 26 عاما، والغاني أفري أكواه لاعب مالاتياسبور التركي ذو الـ 29 عاما.

وفي وقت سابق، كشفت إذاعة "أي إف إم" التونسية عن وجهة فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي لنادي الزمالك.

وحسب الإذاعة التونسية، فإن فرجاني ساسي وقع بالفعل لنادي الدحيل القطري لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

الإذاعة كشفت بأن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل نادي الدحيل.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.