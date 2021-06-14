لونجلي: جريزمان مظلوم

دافع كليمون لونجلي لاعب فرنسا عن زميله في المنتخب وبرشلونة، أنتوان جريزمان، مشددا على أنه أحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الراهن.

أنطوان جريزمان النادي : برشلونة

وقال لونجلي في حواره مع صحيفة ليكيب الفرنسية:"جريزمان لاعب مهم في برشلونة".

وواصل "غير مباريات أثناء لعبه في الجهة اليمنى، خاصة في كأس ملك إسبانيا".

واستمر "رغم كل شيء، قدم موسما طيبا، لا يتعرض للإنصاف أحيانا. إنه أحد أفضل لاعبي العالم وطموحه مرتفع جدا".

وتعرض جريزمان (30 عاما) لانتقادات بسبب مستواه مع برشلونة الذي انضم له في 2019 قادما من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

ويستعد جريزمان ولونجلي للمشاركة مع فرنسا، بطلة العالم، في يورو 2020.

وتستهل فرنسا مشوارها في البطولة بمواجهة قوية ضد ألمانيا يوم الثلاثاء في إطار لقاءات المجموعة السادسة.