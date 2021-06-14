كاسيميرو: قميص البرازيل ثقيل جدا.. تاريخه طويل

يدرك كاسيميرو لاعب وسط البرازيل حتمية الفوز حين يلعب لمنتخب بلده، خاصة حين يستضيف كوبا أمريكا البطولة القارية لفرق أمريكا الجنوبية.

وافتتحت البرازيل كوبا أمريكا 2021 بانتصار هام بثلاثية دون رد على فنزويلا يوم الأحد.

وقال لاعب ريال مدريد في تصريحات صحفية بعد المباراة:"هذا القميص قوي جدا. ثقيل جدا وتاريخه طويل. سواء لقاء ودي أو كوبا أمريكا أو تصفيات أو كأس العالم، عليك أن تلعب للفوز لأن سقف التوقعات عال جدا".

وواصل "من انضموا عليهم تقدير هذا القميص، بغض النظر عن النتيجة، الأمر هنا يتعلق بالعمل الجاد، تقديم كل شيء والرغبة في الفوز دائما".

بينما أوضح زميله ماركينيوس "أعتقد أن الفريق حقق ما أراد. كنا نعلم أننا سنواجه فريقا مدافعا سيصعب علينا المهمة، لكن حمدا لله استطعنا التسجيل مما سهل مهمتنا".

وأتم "علينا تقديم أقصى ما لدينا. نعرف أهمية تسجيل الأهداف، بغض النظر عن كوني مدافع، خاصة في لقاء مثل هذا يكون فيه الهدف الأول مهم جدا حتى يفتح المنافس خطوطه".

وتصدرت البرازيل ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن كولومبيا التي فازت على الإكوادور بهدف.

وتضم المجموعة فريق بيرو بينما في المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين وباراجواي وبوليفيا وتشيلي وأوروجواي.

وتضم كل مجموعة 5 فرق يتأهل منها 4 إلى الدور ربع النهائي.

وتحمل البرازيل لقب البطولة بعد تتويجها في أرضها عام 2019.