إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه

تحدث كريستيان إريكسن نجم الدنمارك لأول مرة منذ لقطة سقوطه الشهيرة في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في بطولة يورو 2020.

وتعرض إريكسن لسقوط مفاجئ خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من بطولة يورو 2020.

وقال إريكسن في تصريحات نقلها مدير أعماله لجريدة لا جازيتا ديللو سبورت: "أشكركم.. لن استسلم.. أشعر بتحسن الآن، أريد فقط أن أفهم ما حدث".

وأضاف لاعب إنتر "أريد أن أشكركم جميعا على كل ما فعلتموه من أجلي".

من جهته، كشف مورتن بوسن طبيب منتخب الدنمارك أن كريستيان إريكسن لاعب الفريق عانى من سكتة قلبية مؤقتة.

ورفض بوسن تفسير ما حدث مشددا أنه ليس طبيبا للقلب وسيترك الأمر للخبراء.

وقال بوسن في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا تفسير لما حدث في حالة إريكسن أنا لست طبيب قلب"

وتابع طبيب الدنمارك "لا أستطيع أن أقول لماذا حدث ذلك سأترك هذا للخبراء".

وكشف مورتن بوسن "عانى إريكسن من سكتة قلبية، لقد رحل وأجرينا الإنعاش القلبي الرئوي واستعدناه، كان الأمر سريعا جدا".

وعن حالة اللاعب حاليا قال: "إريكسن مستيقظ ويجيب على الأسئلة بشكل واضح".

واختتم تصريحاته "قلبه ينبض مرة أخرى وأحد أسباب استمراره في المستشفى هو معرفة ما حدث".

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وتوقفت المباراة بعد نقل اللاعب إلى المستشفى قبل أن تستكمل بعد توقف طويل.

وانتهى اللقاء بفوز فنلندا على الدنمارك بهدف دون رد في أول مشاركة للمنتخب الفنلندي.

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