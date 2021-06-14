بليند: إصابة إريكسن كادت تبعدني عن لقاء هولندا وأوكرانيا

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 11:39

كتب : FilGoal

بليند

كشف دالي بليند مدافع هولندا أنه كاد لا يشارك في لقاء بلده ضد أوكرانيا يوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2020 والذي حسمته الأولى بنتيجة 3-2.

وأوضح بليند، الذي عانى من مشكلة في القلب في 2019، أنه فكر في عدم المشاركة بعد إصابة زميله السابق في أياكس، كريستيان إريكسن، بأزمة قلبية خلال لقاء الدنمارك وفنلندا.

وقال بليند في تصريحات صحفية:"كان علي تجاوز الأمر لألعب، فخور أني فعلت ذلك. تأثرت مما حدث. بالنسبة لي، كان أمرا أعرفه من قبل. بعدما سمعنا أنه بخير بات الجميع قويا وقادرا على اللعب على أية حال. بالنسبة لمستقبله، رجاء دعوا الأمر وشأنه".

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ومن جانبه، كشف فرانك دي بور مدرب هولندا حديثه مع بليند قبل مباراة أوكرانيا بالقول:"كان صعبا علي رؤية ما حدث لإريكسن، شاهدنا المباراة معا (مع بليند) واضطررت للعودة لغرفتي".

وأضاف "عملت مع بليند لسنوات. كان علينا أن نناقش الأمر، لكننا أجلنا اجتماعنا لصباح اليوم (قبل المباراة). لم أرد الحديث عن كرة القدم حينها".

وتحسنت حالة إريكسن الذي يظل تحت الملاحظة في مستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه في لقاء الدنمارك وفلنلندا الذي حسمته الأخيرة بهدف.

وشارك بليند في فوز هولندا الصعب على أوكرانيا يوم الأحد.

وتتصدر النمسا ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن هولندا بعد انتصارها بنتيجة 3-1 على مقدونيا الشمالية.

وتلعب هولندا ضد النمسا يوم الخميس بينما تواجه أوكرانيا فريق مقدونيا الشمالية.

هولندا بليند يورو 2020
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