الحضري ووائل جمعة وحازم إمام بدلاء.. تشكيل حسام حسن التاريخي للكرة المصرية

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

حسام حسن - حازم إمام

كشف حسام حسن، أسطورة منتخب مصر، عن تشكيله التاريخي للكرة المصرية.

وسمح برنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار، لمدرب الاتحاد السكندري الحالي، باختيار عدة بدلاء.

ووضع العميد، عصام الحضري ووائل جمعة، وشريكه في هجوم الزمالك ومنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 1998 حازم إمام، على دكة البدلاء.

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أما التشكيل كاملا فضم..

حراسة المرمى: إكرامي الشحات (عصام الحضري)

الدفاع: إبراهيم حسن – أشرف قاسم – ماهر همام (وائل جمعة) – ربيع ياسين (أحمد رمزي)

الوسط: مجدي عبد الغني – محمد أبو تريكة (حازم إمام) – طاهر أبو زيد – محمود الخطيب – محمد صلاح

الهجوم: جمال عبد الحميد (ميدو)

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