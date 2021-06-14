حسام حسن: لو كان VAR موجودا لفاز الزمالك بدوري 2011.. ولو عاد بي الزمن سأغير موعد اعتزالي

يرى حسام حسن المدير الفني الحالي للاتحاد السكندري، وأسطورة الكرة المصرية، أنه في حال وجود تقنية الفيديو في دوري موسم 2010/2011، لفاز الزمالك الذي كان يدربه آنذاك بالدوري.

وقال حسام حسن في برنامج أوضة اللبس على قناة النهار: "لو كانت تقنية الـ VAR موجودة في موسم 2011، كان الزمالك سيفوز بالدوري".

وكشف "أحد الحكام المعتزلين الآن اعتذر لي عن واقعة ما في ذلك الموسم".

وحسم الأهلي ذلك الدوري بفارق 5 نقاط عن الزمالك بعد أسابيع من صدارة الأبيض للبطولة.

وأوضح حسام حسن: "أفضل لاعب صاحب مستوى ثابت لا يجب أن يزيد عقده عن 5 ملايين جنيه، والمتوسط الطبيعي من مليون إلى 2 مليون جنيه في الموسم".

وكشف "أتمنى أن يصدر الأهلي بيانا يوضح فيه لماذا رحل حسام وإبراهيم حسن عن النادي.. أنتظر ذلك حتى الآن. عودتنا من الاحتراف في نيوشاتل إلى الأهلي كان قرارا عاطفيا. لم يكن سهلا أن يقول لنا شخص بحجم صالح سليم إن الأهلي يحتاجنا ولا نعود".

وأتم المهاجم التاريخي للكرة المصرية، والذي اعتزل في عام نوفمبر 2007: "لو عاد بي الزمن كنت سأعتزل بعد حمل كأس أمم إفريقيا 2006".