موندو ديبورتيفو: ليستر يفكر في لاعب برشلونة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن ليستر سيتي يفكر في التقدم بعرض لضم فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة.

وأشارت إلى أن الفريق الإنجليزي قد يعرض 20 مليون يورو للحصول على خدمات الجناح البرازيلي البالغ عمره 29 عاما.

وانضم كوتينيو لليفربول في 2012 ليلعب تحت قيادة المدرب برندان رودجرز المدير الفني الحالي لليستر سيتي.

قضى كوتينيو 5 سنوات في ليفربول قبل أن يرحل إلى برشلونة.

ولم يقدم كوتينيو المردود المتوقع منه في برشلونة، شارك في 90 مباراة وسجل 23 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد كوتينيو مع برشلونة إلى 2023.

ويسعى فريق الثعالب ليستر سيتي لتدعيم قائمته استعدادا للموسم المقبل الذي يشارك فيه ببطولة الدوري الأوروبي.