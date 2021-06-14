ميسي: لست اللاعب الأوحد في منتخب الأرجنتين.. وقلقون من كورونا

شدد ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين وبرشلونة أن منتخب بلده لم يكن أبدا يعتمد عليه فحسب باعتباره أحد أفضل من لمسوا كرة القدم عبر التاريخ.

وأوضح قائد فريق ألباسيليستي أنه لابد من بداية كوبا أمريكا 2021 بانتصار حين يواجه تشيلي مساء الإثنين في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وقال ميسي (33 عاما) في حوار لصحيفة Ole:"المنتخب لم يكن أبدا يعتمد علي أنا فقط. دائما نحاول تكوين مجموعة قوية، دوما نقول لو فريقنا ليس قويا، سيصعب تحقيق الإنجازات. أعتقد أننا أقوياء كمجموعة، معظم اللاعبين لعبوا معا لوقت طويل. لعبنا من قبل في كوبا أمريكا، لذا لدينا الخبرة ونعتقد أننا في المسار الصحيح".

وواصل "اللعب للمنتخب أمر رائع، سواء مباراة ودية، تصفيات، كوبا أمريكا، كأس العالم. لم أتخيل أبدا أني سألعب هذا الكم من اللقاءات. لم أفكر في ذلك، فقط خضت يوما بعد يوم لأقدم أفضل ما لدي دائما".

وأضاف "نحتاج لفوز هام (ضد تشيلي). نمر بفترة طيبة، نتطور، لكن علينا الفوز باللقاء الأول. مهم أن تبدأ بالحصول على 3 نقاط، يمنحك ذلك الثقة لما هو قادم. نعرف صعوبة المواجهة، نلعب ضد تشيلي مرة أخرى. نعرف بعضنا بعضا جيدا، منافس قوي".

وأردف "كلنا معرضون للإصابة بفيروس كورونا. قلقون من ذلك، علينا أن نحذر وأن ننفذ المطلوب منا. سنحتك بفرق أخرى، هناك إمكانية الإصابة بالعدوى. سنفعل أقصى ما في وسعنا حتى لا يحدث ذلك، لكن في كثير من الأحيان لا يعود الأمر لنا، قد يحدث".

وسط إجراءات احترازية مشددة وفي غياب الجمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا، انطلقت كوبا أمريكا 2021 يوم الأحد في البرازيل.

وتفوقت الأخيرة على فنزويلا وفازت كولومبيا على الإكوادور.

وتستهل الأرجنتين البطولة بمواجهة تشيلي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بوليفيا وأوروجواي وباراجواي.

ويطمح ميسي للفوز بكوبا أمريكا لأول مرة في تاريخه.

ولم تتوج الأرجنتين باللقب منذ 28 عاما.