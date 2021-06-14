مواعيد مباريات الإثنين 14 يونيو 2021.. فيفا إسبانيا وميسي يتحدى سانشيز

تبدأ مباريات يورو 2020 اليوم الإثنين بلقاء اسكتلندا والتشيك (3 مساء) ثم تلعب بولندا ضد سلوفاكيا (6 مساء).

وفي التاسعة مساء تنطلق مسيرة إسبانيا بمواجهة السويد (9 مساء).

جميع المباريات منقولة على beIN Max 1 & 2.

ويبدأ ليونيل ميسي ورفاقه رحلتهم في كوبا أمريكا 2021 حين تلعب الأرجنتين ضد تشيلي (11 مساء).

وفي الثانية بعد منتصف الليل تصطدم باراجواي ببوليفيا.

ومباريات كوبا أمريكا منقولة على beIN Max 5 & 6.

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