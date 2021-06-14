تيكي تاكا كولومبيا
الإثنين، 14 يونيو 2021 - 10:23
كتب : FilGoal
فازت كولومبيا بهدف جميل على الإكوادور اليوم الإثنين في كويابا بالبرازيل في الجولة الأولى من دور المجموعتين لكوبا أمريكا 2021.
واستطاع رفاق خوان كوادرادو خطف نقاط المباراة أمام أداء قوي للإكوادور التي كانت الفريق الأفضل في أوقات كثيرة من المواجهة.
وسجل إيدوين كاردونا هدف المباراة في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجموعة من التمريرات القصيرة إثر ركلة حرة لكولومبيا.
وبذلك ترتقي كولومبيا لوصافة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المتصدرة البرازيل التي هزمت فنزويلا بثلاثية دون رد يوم الأحد.
¡Qué gran jugada! Edwin Cardona la empezó y la terminó para el 1-0 de @FCFSeleccionCol ⚽
🇨🇴 Colombia 🆚 Ecuador 🇪🇨 #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/QH2BlcqfBX— Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021
وتنطلق مباريات المجموعة الأولى اليوم الإثنين بلقاء الأرجنتين وتشيلي ثم باراجواي ضد بوليفيا.
وتضم كل مجموعة 5 فرق يتأهل منها 4 إلى الدور ربع النهائي.
وتقع بيرو في المجموعة الثانية بينما أوروجواي في الأولى.
وتحمل البرازيل لقب البطولة بعد تتويجها في أرضها عام 2019.