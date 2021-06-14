بداية طريق العاشرة بثلاثية

قصت البرازيل شريط كوبا أمريكا 2020 بفوز مريح على فنزويلا.

وفازت البرازيل على فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب (ماني جارينشيا)، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

سجل ماركينيوس، ونيمار دا سيلفا، وجابريال باربوسا ثلاثية البرازيل.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى النقطة الثالثة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما ستلعب الإكوادور مع كولومبيا بعد قليل في إطار المجموعة ذاتها.

















التشكيل

تيتي بدأ المباراة بالقوة الضاربة. جابريال جيسوس يقود الهجوم، وأليسون بيكر يحرس المرمى.

نيمار دا سيلفا بدأ كأساسي، فيما تواجد روبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

في المقابل بدأ خوسيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق وفنزويلا الحالي، بتشكيل اضطراري في ظل الغيابات بسبب كورونا التي ضربت الفريق مساء أمس السبت.

وصف المباراة

البرازيل ضغطت مبكرا لإدراك التقدم. بينية من نيمار في الدقيقة العاشرة، قابلها جابريال جيسوس بلمسة تصدى لها الحارس بصعوبة.

رينان لودي أرسل عرضية رائعة في الدقيقة الـ11، قابلها إيدير ميليتاو برأسية بجانب القائم بقليل جدا.

وفي الدقيقة الـ23 جاء الهدف الأول أخيرا. ركنية قابلها ريتشارليسون برأسية وأكملها ماركينيوس بلمسة في المرمى.

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البرازيل ضربت بالثاني سريعا، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف. عرضية من لودي قابلها ريتشارليسون بلمسة في المرمى لكن من موقف التسلل في الدقيقة الـ25.

وكاد نيمار يسجل في الدقيقة الـ30 بعد عرضية استلمها وراوغ بشكل رائع، ثم سدد بجانب القائم بقليل.

باقي أحداث الشوط مرت بسلام، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل.

الشوط الثاني

تيتي بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك أليكس ساندرو، وإيفرتون بدلا من رينان لودي ولوكاس باكيتا.

واستمر ضغط البرازيل في الشوط الثاني. ريتشارليسون أهدر مجددا في الدقيقة الـ60 بعد سلسلة من المراوغات، ثم تصويبة عرضية أنقذها خوسيه جونزاليس قبل أن يتابعها المهاجم.

البديل دانيلو تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ64. الحكم راجع اللقطة في تقنية الفيديو ثم أكد الركلة.

نيمار سدد ركلة الجزاء بنجاح في المرمى، ليسجل الهدف الثاني للبرازيل.

الهدف هو الـ67 لـ نيمار بقميص البرازيل، وعلى بعد 10 أهداف عن بيليه ليكون الهداف التاريخي للبرازيل.

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هنا تدخل تيتي مجددا. شارك جابريال باربوسا بدلا من ريتشارليسون في الدقيقة الـ66.

خوسيه بيسيرو تدخل أخيرا في الدقيقة الـ77 بدخول ريتشارد سيليش وسيرخيو كوردوفا بدلا من بيرنالدو مانزالو وفيرناندو أريستيجتي.

نيمار كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ83 بعد تبادل رائع للكرة مع جابريال جيسوس، لكن نيمار سدد في الشباك الجانبية.

وهنا شارك فينيسيوس جونيور وفابينيو بالدقيقة الـ85 بدلا من جابريال جيسوس وفريد.

البرازيل أنهت المباراة تماما بالدقيقة الـ88 بهدف ثالث. نيمار انفرد وراوغ الحارس، ثم أرسل عرضية، قابلها جابريال باربوسا بلمسة في المرمى مسجلا الثالث، لينتهي اللقاء بثلاثية.

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الفوز رفع رصيد البرازيل إلى النقطة الثالثة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما ستلعب الإكوادور مع كولومبيا بعد قليل في إطار المجموعة ذاتها.