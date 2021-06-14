وكيله: باتشيكو لم يرغب ضم الجزيري ومروان.. ولا يوجد ما يمنع عودته لـ الزمالك

كشف شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك عن عدم رغبة المدرب في التعاقد مع سيف الدين الجزيري.

وقال شريف فاروق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "باتشيكو لم يتوقع الرحيل عن الزمالك وكان يشعر بالغضب الشديد".

وأضاف "باتشيكو لا يفكر على الإطلاق في اعتزال التدريب، وهو يفضل العودة للعمل في المنطقة العربية أو الصين لما يملكه من خبرة هناك".

وواصل "باتشيكو لم يكن لديه رغبة في ضم سيف الجزيري ومروان حمدي بعد رحيل مصطفى محمد وإذا كانت هناك عدة أسماء من بينهما هذا الثنائي فلم يختاره باتشيكو للانضمام للزمالك".

وأكمل "باتشيكو اختار 4 أسماء لتعويض رحيل مصطفى محمد عن الزمالك ليس من بينهم الجزيري ومروان حمدي، وبعدها طلبت إدارة الزمالك وضع اسم مروان حمدي بينهم ووافق باتشيكو على اعتبار أن التعاقد سيكون مع لاعبان من بين الخماسي".

وتابع "تم عرض اسم الجزيري على الزمالك ولكن مشاركته الإفريقية مع المقاولون كانت تعيق انضمامه لكن قيل له إن هناك احتمال لمشاركته بعد دور المجموعات، وبعدها تم إبلاغه بالاستقرار على التعاقد معه لأن باقي الأسماء المرشحة من الصعب التعاقد مع أحدهم".

وأشار "باتشيكو أبلغ الإدارة أن الزمالك يحتاج للدعم في مركزي قلب الدفاع والهجوم حتى في وجود مصطفى محمد وكان يرى أن الإعارة الأفضل لبعض لاعبي الفريق مثلما حدث مع مصطفى فتحي".

وأوضح "بعد رحيل باتشيكو من الزمالك حدث استطلاع رأي له من بعض الوسطاء هل يوافق على تدريب بيراميدز إذا كان هناك نية لإجراء تغيير في الجهاز الفني".

وأتم تصريحاته "لا أرى أن هناك أي أمر يمنع عودة باتشيكو لتدريب الزمالك".