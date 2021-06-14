حسام حسن: كانت رغبة الاتحاد في ضم عواد قبل صبحي.. وموقفنا من سيسيه وعمار

كشف حسام حسن عن رغبة الاتحاد السكندري في ضم محمد عواد قبل محمد صبحي قبل انطلاق الموسم الجاري.

وأوقفت الخلافات المالية الصفقة وانتقل محمد صبحي إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

وقال حسام حسن عبر قناة النهار: "كانت رغبتنا في ضم محمد عواد على سبيل الإعارة قبل محمد صبحي لكن الأمور المالية تسببت في توقف الصفقة".

وتابع "كان عقد اللاعب مرتفعا مع الزمالك ومن الصعب أن يدفع الاتحاد كل ذلك المبلغ فتم الاتجاه إلى محمد صبحي".

وبالحديث عن اللاعبين المعارين وموقفهم بعد نهاية الموسم أوضح "رزاق سيسيه إذا كان في حالته سيكون مفيدا إذا عاد إلى الزمالك".

وأضاف "لا أعلم موقف عقده مع الزمالك وهل سينتهي أم يعود إلى الفريق من جديد".

وبالحديث عن عمار حمدي قال حسام حسن: "أرى أنه قدم موسما أقل مع طلائع الجيش مقارنة بمستواه مع الاتحاد".

وكشف "حاولت إعادة عمار لمستواه وأعتقد إذا عاد للأهلي سيكون محملا بالخبرات وسيفيد في أكثر من مركز".

وشدد "تعرضت للانتقاد عندما أشركته في الظهير الأيمن والآن يلعب في نفس المركز مع المنتخب الأولمبي".

وقال حسام حسن: "تفاجئت بتعيين فينجادا مديرا فنيا للاتحاد، أسباب التعيين غير واضحة ولكن أتمنى له التوفيق، لدينا في مصر مثلا طه إسماعيل".

وبالحديث عن دوري 2011 قال: "كانت هناك أحداث أثرت على مشوارنا في الدوري، لم نحصل على حقنا بشكل كبير".

وشدد "كانت هناك أخطاء تحكيمية مثل مواجهتي المقاصة والشرطة".

واختتم تصريحاته "لو كانت تقنية الفيديو VAR موجودة في دوري 2011؟ أعتقد كان الزمالك سيتوج باللقب".