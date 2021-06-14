عمار حمدي: الأهلي لم يتواصل معي بشأن مصير الموسم المقبل

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 00:18

كتب : FilGoal

عمار حمدي وأليو ديانج - الاتحاد السكندري والأهلي

كشف عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري المعار من الأهلي عن عدم تواصل مسؤولي ناديه لحسم مصيره.

عمار حمدي

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الأهلي

وتنتهي إعارة عمار حمدي مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري ولم يتم الكشف عن موقفه من العودة أو استمرار إعارته.

وقال عمار حمدي عبر قناة النهار: "أترك أمر عودتي للأهلي إلى نهاية الموسم".

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وكشف "لم يتحدث معي أحد حتى الآن وتركيزي مع فريق الاتحاد والمنتخب الأولمبي".

وتابع عمار حمدي "عقب الموسم سأنتظر موقف الأهلي سواء بعودتي أو إعارتي".

واختتم تصريحاته "إذا كانت هناك نية لإعارتي مجددا أتمنى الاستمرار مع حسام حسن بالتأكيد".

وشارك عمار حمدي مع المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا ضمن الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

الاتحاد السكندري الأهلي عمار حمدي
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