مجاهد يوضح: أزمة قائمة المنتخب الأولمبي في حال وصول الأهلي لنهائي إفريقيا

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة على أن الأزمة الخاصة بالإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية سببها موعد نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أزمة قائمة المنتخب الأولمبي تكمن في يوم 17 يوليو وهو موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا إذا وصل الأهلي له، لأنه موعد سفر منتخب مصر إلى طوكيو".

وأضاف "لا يوجد أزمة مع المنتخب الأولمبي في حال وصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية لأن هذه المباراة يوم 10 يوليو".

أخبار متعلقة
تريزيجيه لـ في الجول: الأهلي بيتي.. رغبت في دعم اللاعبين قبل مواجهة الترجي وليد سليمان وبانون يخوضان تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الأهلي.. وزيارة تريزيجيه أيمن يونس: لا يوجد طرف خدع الآخر في قصة فرجاني.. غير قابل لنهاية العلاقة بتغريدة إذاعة تونسية: فرجاني ساسي وقع لنادي الدحيل بالفعل

وأكمل "شوقي غريب المدير الفني للمنتخب وضع كل الاحتمالات ودرسها بشكل منظم مع الجهاز الفني والإداري للأهلي خاصة بالنسبة للاعبي مرحلة المنتخب الأولمبي السنية".

وأكد "اللاعب الذي لن يسافر مع المنتخب الأولمبي يوم 17 يوليو سيكون خارج القائمة بشكل نهائي، واللاعب الذي سيتم قيده في القائمة يوم 30 يونيو لن يخرج من المنتخب".

وواصل "اللاعب الذي يحتاجه ناديه وسيوافق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على تركه للنادي لن يذهب إلى الأولمبياد".

وانتقل للحديث عن مشاركة مصطفى محمد ومحمد صلاح مع المنتخب قائلا: "الأولمبياد فرصة بالنسبة لمصطفى محمد وهي الفرصة الوحيدة في حياته التي ستأتي له للمشاركة في الأولمبياد والمنتخب حريص للغاية على مشاركته في البطولة مع باقي زملائه في نفس المرحلة العمرية".

واستمر في تصريحاته "ونحن لا نطلب من ناديه أن يترك لنا لاعبا من مرحلة عمرية أكبر ونتمنى تواجده مع المنتخب".

وكشف "أرسلنا إلى ليفربول لنطلب مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد ولكن إدارة ناديه لا ترحب بذلك خاصة أن بطولة إفريقيا ستقام في يناير وفي هذه الفترة سيخسر النادي لاعبيه من قارة إفريقيا".

وأردف مشددا "لدينا رغبة كبيرة في تواجد محمد صلاح في الأولمبياد، ويهتم بهذا الأمر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأيضا أشرف صبحي وزير الرياضة".

وأشار "مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد يمثل إضافة للدورة بالكامل وليس فقط لمنتخب مصر".

وأتم تصريحاته بالحديث عن موقف فرجاني ساسي لاعب الزمالك قائلا: "لا يوجد حالة في الوقت الحالي في لوائح اتحاد الكرة لطلب ناد من خارج مصر البطاقة الدولية لفرجاني ساسي، وإذا حدث ذلك سنتواصل مع الاتحاد الدولي لمعرفة القرار الصحيح في هذه الحالة".

منتخب مصر الأولمبي أحمد مجاهد الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بداية طريق العاشرة بثلاثية 28 دقيقة | أمريكا
وكيله: باتشيكو لم يرغب ضم الجزيري ومروان.. ولا يوجد ما يمنع عودته لـ الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
حسام حسن: كانت رغبة الاتحاد في ضم عواد قبل صبحي.. وموقفنا من سيسيه وعمار 50 دقيقة | الدوري المصري
عمار حمدي: الأهلي لم يتواصل معي بشأن مصير الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
مجاهد يوضح: أزمة قائمة المنتخب الأولمبي في حال وصول الأهلي لنهائي إفريقيا ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام عبد الشافي ومشاركة حفني.. وتدريبات تأهيلية لـ أحداد ساعة | الدوري المصري
ودارت الطواحين 2 ساعة | يورو 2020
انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (3)-(0) فنزويلا.. فوز مريح لأصحاب الأرض 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك