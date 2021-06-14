مجاهد يوضح: أزمة قائمة المنتخب الأولمبي في حال وصول الأهلي لنهائي إفريقيا

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة على أن الأزمة الخاصة بالإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية سببها موعد نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أزمة قائمة المنتخب الأولمبي تكمن في يوم 17 يوليو وهو موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا إذا وصل الأهلي له، لأنه موعد سفر منتخب مصر إلى طوكيو".

وأضاف "لا يوجد أزمة مع المنتخب الأولمبي في حال وصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية لأن هذه المباراة يوم 10 يوليو".

وأكمل "شوقي غريب المدير الفني للمنتخب وضع كل الاحتمالات ودرسها بشكل منظم مع الجهاز الفني والإداري للأهلي خاصة بالنسبة للاعبي مرحلة المنتخب الأولمبي السنية".

وأكد "اللاعب الذي لن يسافر مع المنتخب الأولمبي يوم 17 يوليو سيكون خارج القائمة بشكل نهائي، واللاعب الذي سيتم قيده في القائمة يوم 30 يونيو لن يخرج من المنتخب".

وواصل "اللاعب الذي يحتاجه ناديه وسيوافق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على تركه للنادي لن يذهب إلى الأولمبياد".

وانتقل للحديث عن مشاركة مصطفى محمد ومحمد صلاح مع المنتخب قائلا: "الأولمبياد فرصة بالنسبة لمصطفى محمد وهي الفرصة الوحيدة في حياته التي ستأتي له للمشاركة في الأولمبياد والمنتخب حريص للغاية على مشاركته في البطولة مع باقي زملائه في نفس المرحلة العمرية".

واستمر في تصريحاته "ونحن لا نطلب من ناديه أن يترك لنا لاعبا من مرحلة عمرية أكبر ونتمنى تواجده مع المنتخب".

وكشف "أرسلنا إلى ليفربول لنطلب مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد ولكن إدارة ناديه لا ترحب بذلك خاصة أن بطولة إفريقيا ستقام في يناير وفي هذه الفترة سيخسر النادي لاعبيه من قارة إفريقيا".

وأردف مشددا "لدينا رغبة كبيرة في تواجد محمد صلاح في الأولمبياد، ويهتم بهذا الأمر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأيضا أشرف صبحي وزير الرياضة".

وأشار "مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد يمثل إضافة للدورة بالكامل وليس فقط لمنتخب مصر".

وأتم تصريحاته بالحديث عن موقف فرجاني ساسي لاعب الزمالك قائلا: "لا يوجد حالة في الوقت الحالي في لوائح اتحاد الكرة لطلب ناد من خارج مصر البطاقة الدولية لفرجاني ساسي، وإذا حدث ذلك سنتواصل مع الاتحاد الدولي لمعرفة القرار الصحيح في هذه الحالة".