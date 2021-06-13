مران الزمالك - انتظام عبد الشافي ومشاركة حفني.. وتدريبات تأهيلية لـ أحداد

أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد وأشرف باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة كارتيرون في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري.

وانتظم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية مساء اليوم.

وتماثل عبد الشافي للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن شد في عضلة السمانة.

كما شارك أيمن حفني في التدريبات الجماعية بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الموضوع له.

وظهر المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق بنادي الزمالك وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية.

ويعاني أحداد من إصابة في أنكل القدم ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كما واصل الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة في التدريبات التأهيلية.

ويعاني شيكابالا من إصابة في العضلة الضامة في حين يعاني جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة خاضهم الفريق.