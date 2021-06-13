انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (3)-(0) فنزويلا.. فوز مريح لأصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل وفنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا 2020.

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نهاية المباراة بفوز البرازيل بثلاثية.

ق. 88 جووووول ثاااالث. نيمار يراوغ الحارس ويرسل عرضية، يودعها جابريال باربوسا المرمى.

ق. 85 فابينيو وفينيسيوس جونيور يشاركان بدلا من فريد وجابيال جيسوس.

ق. 63 جوووول ثااااني. نيمار يسجل ركلة الجزاء في المرمى بنجاح.

ق. 63 ركلة جزاااء للبرازيل.

ق. 60 ريتشارليسون يمر بمهارة ويسدد بالعرض لكن الدفاع ينقذها.

أليكس ساندرو يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من رينان لودي. وإيفرتون بدلا من لوكاس باكيتا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 29 نيمار يراوغ بشكل رائع ويسدد بجانب القائم.

ق.25 جووول لا. عرضية من لودي قابلها ريتشارليسون بلمسة في المرمى لكن من موقف التسلل.

ق.23 جوووول أوووول للبرازيل. ركنية قابلها ريتشارليسون برأسية وتابعها ماركينيوس بلمسة في المرمى.

ق. 11 عرضية من لودي، قابلها ميليتاو برأسية بجانب القائم.

ق. 10 بينية من نيمار ولمسة من جابريال جيسوس يتصدى لها الحارس بصعوبة.

بداية المباراة