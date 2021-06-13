تشكيل كوبا أمريكا – نيمار يقود البرازيل أمام فنزويلا

يقود نيمار دا سيلفا تشكيل البرازيل أمام فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا، فيما يبدأ جابريال جيسوس كأساسي في الهجوم.

أعلن ليوناردو باتشي "تيتي" مدرب البرازيل، تشكيل بلاده لمواجهة فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا.

تشكيل البرازيل شهد تواجد جابريال جيسوس في الهجوم، فيما يبدأ نيمار دا سيلفا كأساسي.

دانيلو سيقود الجبهة اليمنى، فيما يتواجد روبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: رينان لودي – ماركينيوس – إيدير ميليتاو – دانيلو.

الوسط: فريد – كاسيميرو.

أمامهما: نيمار دا سيلفا – لوكاس باكيتا – ريتشارليسون.

الهجوم: جابريال جيسوس.

أما تشكيل فنزويلا فجاء كالتالي:

حارس: جويل دافيد جراتيرول

الدفاع: يوهان كومانا - لويس ماجو - لويس مارتينيز – فرانشيسكو لا مانتيا - أليكساندر جونزاليس.

الوسط: كريستيان كاسيريس - بيرنالدو مانزانو - خوسي مارتينيز - جونيور مورينو.

الهجوم: فيرناندو أريستيجيتا.