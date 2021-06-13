محمود جاد: الجميع يتمنى التواجد في الأولمبياد.. انضمام الشناوي شرف لنا حتى لو مكاني

أعرب محمود جاد حارس مرمى إنبي والمنتخب الأولمبي عن أمنيته في المشاركة بأولمبياد طوكيو مثل أي لاعب.

وشارك جاد في فوز مصر على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بين المنتخبين استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وقال جاد عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على جنوب إفريقيا مهم بالنسبة لنا لإنه يمنحنا دفعة معنوية قبل الأولمبياد".

وتابع "بالتأكيد الجميع يتمنى المشاركة في الأولمبياد، لكننا تحت أمر شوقي غريب المدير الفني ونحترم اختياراته".

وأضاف جاد "سواء تم ضمي أو ضم ثنائي حراسة مرمى أخر احترم ذلك حتى لو تم ضم أحد الحراس الكبار فوق السن مثل محمد الشناوي".

وعن إمكانية ضم الشناوي أوضح "بالتأكيد هذا شرف لنا أن ينضم محمد الشناوي للمنتخب الأولمبي".

واختتم تصريحاته "لا أقول ذلك ككلام مستهلك في الإعلام، انضمام الشناوي شرف لنا حتى لو كان ذلك على حساب مكاني".

ولم يفصح شوقي غريب المدير الفني عن الثلاثة لاعبين فوق السن الذين تم الاستقرار عليهم.