محمود جاد: الجميع يتمنى التواجد في الأولمبياد.. انضمام الشناوي شرف لنا حتى لو مكاني

الأحد، 13 يونيو 2021 - 22:07

كتب : FilGoal

محمود جاد - إنبي - الزمالك

أعرب محمود جاد حارس مرمى إنبي والمنتخب الأولمبي عن أمنيته في المشاركة بأولمبياد طوكيو مثل أي لاعب.

وشارك جاد في فوز مصر على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بين المنتخبين استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وقال جاد عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على جنوب إفريقيا مهم بالنسبة لنا لإنه يمنحنا دفعة معنوية قبل الأولمبياد".

أخبار متعلقة
مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: هذا اللاعب لفت انتباهي في مصر.. ورمضان صبحي استثنائي مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 يونيو 2021.. مصر الأولمبي وكرواتيا ضد إنجلترا وبداية كوبا أمريكا منافس مصر - الأرجنتين الأولمبي يتفوق على السعودية بثنائية المنتخب الأولمبي: لم تصلنا أي مخاطبات من جالاتاسراي بشأن مصطفى محمد.. وموقف صلاح وحجازي

وتابع "بالتأكيد الجميع يتمنى المشاركة في الأولمبياد، لكننا تحت أمر شوقي غريب المدير الفني ونحترم اختياراته".

وأضاف جاد "سواء تم ضمي أو ضم ثنائي حراسة مرمى أخر احترم ذلك حتى لو تم ضم أحد الحراس الكبار فوق السن مثل محمد الشناوي".

وعن إمكانية ضم الشناوي أوضح "بالتأكيد هذا شرف لنا أن ينضم محمد الشناوي للمنتخب الأولمبي".

واختتم تصريحاته "لا أقول ذلك ككلام مستهلك في الإعلام، انضمام الشناوي شرف لنا حتى لو كان ذلك على حساب مكاني".

ولم يفصح شوقي غريب المدير الفني عن الثلاثة لاعبين فوق السن الذين تم الاستقرار عليهم.

مصر الأولمبي منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
ودارت الطواحين 45 دقيقة | يورو 2020
مباشر كوبا أمريكا - البرازيل (1)-(0) فنزويلا.. نيمار يهدر الثاني ساعة | أمريكا
تشكيل كوبا أمريكا – نيمار يقود البرازيل أمام فنزويلا ساعة | أمريكا
محمود جاد: الجميع يتمنى التواجد في الأولمبياد.. انضمام الشناوي شرف لنا حتى لو مكاني ساعة | مصر
كوبا أمريكا 2021 – بطولة كافحت من أجل ضربة البداية 2 ساعة | أمريكا
شكري نجيب: الانضمام للمنتخب حلم حياتي 2 ساعة | الدوري المصري
ألابا: فخور بإسعاد شعبنا.. وأشارك في أي مكان 2 ساعة | يورو 2020
الاستعداد الأخير.. مصر تختتم تحضيرات طوكيو بفوز جديد على جنوب إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك