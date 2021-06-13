كوبا أمريكا 2021 – بطولة كافحت من أجل ضربة البداية

بطولة كافحت ولا زالت تكافح من أجل ضربة البداية لأقدم بطولة قارية في كرة القدم.. أهلا بكم في كوبا أمريكا 2021.

تأجيل قهري بسبب فيروس كورونا من صيف 2020 إلى العام الجاري.

تنظيم مشترك أسند بين الأرجنتين وكولومبيا لأول مرة في تاريخ البطولة، لكن الأحداث السياسية في كولومبيا والإجراءات الصحية في الأرجنتين قلبت دفة البطولة إلى البرازيل من 13 يونيو وحتى 10 يوليو تقام 28 مباراة وكان العدد مرشحا لأن يكون أكبر.

قطر وأستراليا انسحبا من البطولة منذ عدة أشهر بسبب تعارض مواعيد البطولة مع تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فأصبح عدد المباريات 28.

البرازيل حظت بحق استضافة البطولة قبل 13 يوما فقط من ضربة البداية، وسط ذهول من دول ولاعبين.

كيف تستضيف ثاني أكثر دولة تمتلك مصابين بفيروس كورونا البطولة؟ لاعبو البرازيل أنفسهم عارضوا إقامة البطولة وهددوا بعدم المشاركة.

ورغم انسحاب بعض من رعاة البطولة كونها ستُنظم في البرازيل، تراجعت المنتخبات وأعلنت قوائمها قبل 72 ساعة من ضربة البداية.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"سمح للمنتخبات بإضافة عدد لا محدود من اللاعبين الجدد لتعويض المصابين بفيروس كورونا، حتى لا يتم تأجيل أو إلغاء مباريات.

كل شيء جاهز من أجل ضربة البداية في العاصمة برازيليا، على الملعب الوطني ماني جارينشيا في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

نظام البطولة

تشهد البطولة عودة مرة أخرى لنظامها القديم، والذي اسُتخدم آخر مرة بنسخة 1991.

تقسيم المنتخبات الـ 10 إلى مجموعتين كل واحدة تضم 5.

حينها كان يتأهل أول وثان المجموعتين للمرحلة الأخيرة، ويلتقي المنتخبات الأربعة في مجموعة من دور واحد والأكثر حصدا للنقاط يفوز باللقب.

بعد 30 عاما، ومن أجل مزيد من المنافسة وزيادة عدد المباريات، تم تقسيم المشاركين الـ 12 إلى مجموعتين بدلا من 3 مثلما كان يحدث في النسخ الماضية.

مع انسحاب قطر وأستراليا، تم تقسيم المنتخبات الـ 10 إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 5 منتخبات.

يتأهل من الأول إلى الرابع بينما يودع الخامس –أخير المجموعة- المنافسة.

المجموعة الأولى: الأرجنتين – أوروجواي – باراجواي – تشيلي – بوليفيا

طالع أيضا – المجموعة الأولى: دربي ريو دي لا بلاتا وكأس ليبتون.. وعودة بعد غياب 32 عاما

المجموعة الثانية: البرازيل – كولومبيا – فنزويلا الإكوادور – بيرو

طالع أيضا – المجموعة الثانية: كل شيء يصب في صالح حصد البرازيل اللقب العاشر

في مرحلة ربع النهائي، يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع الرابعة، والعكس أول المجوعة الثانية ضد رابع المجموعة الأولى.

ويلتقي ثاني المجموعة الأولى مع ثالث الثانية، والعكس أيضا.

مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والمركز الثالث حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح.

المباراة النهائية فقط هي من يتم اللجوء فيها لشوطين إضافيين حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.

لأول مرة

كان من المفترض أن تكون نسخة 2021 الأولى التي تقام بتنظيم مشترك، لكن لم يحدث ذلك.

كونميبول أعلن عبر موقعه فتح الباب للجماهير للتصميم ميداليات البطولة القارية الأقدم لأول مرة في تاريخها.

الإكوادوري راؤول بالاسيوس مونتيرو فاز بالتصميم الأمثل وسيحصل على تذكرتين للمباراة النهائية للمسابقة شاملة تكاليف السفر، بالإضافة إلى 4 ميداليات من تصميمه الفائز.

#LaMedallaSoñada llegó a su fin. Presentamos el ganador de este inolvidable concurso que hizo vibrar el continente. Felicitaciones al ecuatoriano Raúl Palacios Montero, quien viajará a la final de la #CopaAmérica2021🏅 ¡Gracias a los que participaron! pic.twitter.com/vhBdoyWAEC — Copa América (@CopaAmerica) June 2, 2021

ولأول مرة سيتواجد حكام من قارة أوروبا في تاريخ البطولة إذ يتواجد طاقم تحكيم إسباني بقيادة خيسوس خيل مانزانو والذي قاد مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وسيعاونه مواطنيه ريكاردو دي بورجوس وخوسيه لويس مونتيرو.

وكشفت اللجنة المنظمة عن الكرة الرسمية للبطولة، والتصميم مستوحى من الأبطال وخطوط وألوان تمثل أعلام الفائزين السابقين. وكتابة أسمائهم بخط مخصص يشبه الكتابة اليدوية.

وتتواجد أسماء منتخبات أوروجواي (البطل 15 مرة) والأرجنتين (14) والبرازيل (9) وتشيلي وباراجواي وبيرو (2) وكولومبيا وبوليفيا (1).

الجوائز المالية

زادت الجوائز المالية لتصل إلى 10 ملايين دولار، فيما ستحصل بقية المنتخبات الـ 9 على 4 ملايين دولار.

كونميبول وصف زيادة الجوائز المالية بأنها "ستجعل البطولة أكثر جاذبية وتنافسية".