شكري نجيب: الانضمام للمنتخب حلم حياتي

الأحد، 13 يونيو 2021 - 21:23

كتب : ياسر الشريف

شكري نجيب ومحمد عواد - الزمالك والإسماعيلي

كشف شكري نجيب لاعب الإسماعيلي عن حلم حياته بالانضمام إلى منتخب مصر.

وقال نجيب في تصريحات للصحفيين: "حلم حياتي أن أنضم للمنتخب الوطني، مثل أي لاعب، حسام البدري يعلم قدراتي جيدا، لأنني سبق وتواجدت معه ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي وتوقع لي مستقبل رائع".

وتابع "هدفي الأول حاليا هو الحفاظ على تألقي مع الإسماعيلي للمساهمة مع زملائي في مواصلة الانتصارات".

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وأضاف "إيهاب جلال نجح أولا في إعادة الثقة لجميع اللاعبين، وبالتالي ساهم في عودة الفريق إلى طريق الانتصارات".

وأوضح "الدور الأول كان صعبا للغاية ولكن كان هناك ثقة في استعادة الفريق للانتصارات والتي جاءت مع تواجد اللجنة الفنية والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال".

وأتم "لدينا هدف بمواصلة الانتصارات لتحقيق مركز جيد في نهاية الموسم لتكون بداية قوية في الموسم المقبل، لعودة الدراويش إلى مكانتهم الحقيقية".

كما أكد شكري نجيب على أنه في طريقه لتمديد تعاقده مع الإسماعيلي، وأنه قد أبلغ المسئولين بذلك.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة يوم الخميس 17 يونيو في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بعد خوضه لـ 24 مباراة.

في الدوري الإسماعيلي شكري نجيب
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