ألابا: فخور بإسعاد شعبنا.. وأشارك في أي مكان

أبدى دافيد ألابا قائد منتخب النمسا سعادته بمشاركته إسعاد شعبه بعد تحقيق الفوز الأول بتاريخهم في اليورو.

وفاز منتخب النمسا على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مبارياتهما في يورو 2020.



























































وقال ألابا في تصريحاته لشبكة بي إن سبورتس: "أنا مرهق بعض الشيء، ولكن سعيد جدا بالإنجاز الذي حققناه للمنتخب النمساوي، كان يجب علينا أن نفوز في المباراة الأولى من منافسات اليورو."

وتابع "أردنا أن نبدأ بثلاث نقاط وأردنا أن نسعد الشعب النمساوي وهذا ما حدث، في النسخة الماضية لم نتألق في العطاء الكروي، ولكن أوجدنا الانسيابية في العطاء في هذه النسخة خلال تلك المباراة، وكان من المهم جدا أن نفوز في المباراة".

وأضاف "أنا لاعب مرن ويمكن أن ألعب في أي مكان من الملعب، اليوم المدرب قرر أن يضعني في محور الدفاع في الشوط الأول وأنا قبلت الأمر، ربما لكي أعزز خط الدفاع، ثم قرر تغيير موقعي وسارت الأمور على ما يرام".

وأتم "لقد كنا جيدين في البناء الهجومي وسجلنا الهدف الثاني وأتممنا المهمة بهدف ثالث، وكان هناك شراكة بناءة بين اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الثاني".

وتمكن دافيد ألابا من صناعة الهدف الثاني لمنتخب النمسا، والذي سجله مايكل جريجوريتش.

وحصل ألابا على جائزة رجل مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية والتي يقدمها ويفا.

فوز النمسا رفع رصيدها من النقاط إلى ثلاث في صدارة المجموعة الثالثة، قبل مباراة هولندا وأوكرانيا.

ويلتقي منتخب النمسا مع هولندا في المباراة المقبلة يوم الخميس 17 يونيو على ملعب يوان كرويف أرينا في هولندا.

بينما يلتقي منتخب مقدونيا الشمالية مع أوكرانيا في المباراة المقبلة في نفس اليوم على ملعب بوخاريست الوطني في رومانيا.

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